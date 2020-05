Wolfman : Ryan Gosling en loup-garou pour Universal ?

Les reboots auxquels ont droit les Universal Monsters vont forcément toucher Wolfman. Le studio planche sur un film et veut mettre une star dans le rôle principal. C'est pourquoi Ryan Gosling serait attendu pour prendre la place, en attendant qu'un réalisateur monte à bord.

Un retard à l'allumage puis Universal a enfin trouvé comment exploiter ses monstres qui dorment à la cave depuis des années. Le succès d'Invisible Man, critique et financier, montre qu'il est possible d'actualiser ces mythes intelligemment. La notion d'univers étendu n'est plus du tout souhaitée après l'échec de La Momie et on s'en fiche un peu du moment que les films sont bons. Au tour du célèbre Wolfman de revenir. Variety annonce que le studio bosse sur ce dossier et aurait déjà Ryan Gosling pour le rôle central. Une aussi grosse star à bord, c'est déjà un très bel atout pour développer le film.

Universal aurait entamé des rencontres avec plusieurs réalisateurs le mois dernier et serait sur le point de prendre une décision concernant l'heureux élu. Le média américain n'est pas dans la possibilité de révéler la liste des prétendants, ni si un favori truste la liste, mais le nom de Cory Finley est cité. Il est derrière le film Bad Education pour HBO, avec Hugh Jackman dans la tourmente à la suite d'un scandale sur le détournement de fonds publics. Un réalisateur encore à ses débuts qui a, avant ça, touché au cinéma de genre avec Pur-Sang. Même si son nom est cité, rien ne dit que ça sera lui qui remportera le gros lot.

Si Wolfman emprunte le même chemin qu'Invisible Man en étant une relecture moderne, ça peut faire très mal. Hélas, aucune indication n'est encore donnée sur le scénario envisagé. La temporalité sera l'un des indicateurs qui nous indiquera dans quel sens veut aller le studio avec ce loup-garou que devrait incarner Ryan Gosling - il pourrait aussi s'opposer à la bête. Tout porte à croire que l'intrigue sera transposée dans le monde moderne pour ne pas retomber dans le sempiternel récit historique. La dernière fois que le monstre a fait son apparition, c'était devant la caméra de Joe Johnston et le film n'a pas réussi à emballer tout le monde malgré de belles qualités.

Aucune date de sortie n'est annoncée.