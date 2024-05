Wolfs : Brad Pitt et George Clooney sortent les flingues et les blagues dans la bande-annonce

La bande-annonce de "Wolfs", avec Brad Pitt et George Clooney en "nettoyeurs", est enfin là ! Et ces images promettent une séduisante comédie noire, avec une association forcée des deux personnages principaux qui s'annonce très drôle.

Le duo Clooney - Pitt se reforme

Après un premier très court teaser, la comédie policière Wolfs se dévoile généreusement dans sa bande-annonce (vidéo en tête d'article). Après avoir rempli les poches de Disney, celles de Tom Holland et les siennes au passage en réalisant la trilogie récente Spider-Man, Jon Watts s'offre une respiration bienvenue avec ce projet d'un calibre plus raisonnable et ancré dans le registre comique, porté par un duo prestigieux qui âge mais fonctionne toujours parfaitement : Brad Pitt et George Clooney.

Wolfs ©Sony Pictures

Wolfs est une comédie qui repose sur le duo clownesque formé par les deux stars masculines d'Hollywood, et on aperçoit dans ces images qu'Amy Ryan et Austin Abrams ont aussi leur partition à jouer. Autre actrice par ailleurs annoncée au casting : Poorna Jagannathan, dont on imagine qu'elle tire dans l'ombre les ficelles de l'intrigue. Une intrigue qui raconte comment deux "nettoyeurs" se retrouvent contraints de finir ensemble une mission. Une mission qui apparaît d'abord simple - nettoyer une scène de crime et se débarrasser d'un corps -, mais qui va se compliquer quand les deux hommes découvrent une quantité non-négligeable de drogue...

Bien sûr, ces deux loups solitaires ne s'entendent pas, et les ressorts comiques de cette comédie semblent se reposer essentiellement sur leur association forcée. Brad Pitt et George Clooney se connaissent très bien, l'un comme l'autre ont démontré leur grand talent avec des filmographies prestigieuses, et on peut donc avancer sans trop de risque que leur réunion dans Wolfs devrait réserver quelques délicieux moments de comédie.

George Clooney et Brad Pitt sont associés avec Apple Studios à la production de Wolfs via leur société de production respective, Smokehouse Pictures et Plan B Entertainment. Wolfs est attendu dans les salles françaises le 18 septembre 2024. Au terme de sa programmation dans les cinémas, il atterrira ensuite sur Apple TV+.