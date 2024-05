Wolfs : George Clooney et Brad Pitt se détestent déjà dans un premier teaser

Brad Pitt et George Clooney, réunis dans le thriller "Wolfs" de Jon Watts, se montrent enfin dans un premier teaser qui donne déjà une bonne idée de l'ambiance créée par les deux superstars.

Le duo Brad Pitt et George Clooney de retour

On ne peut pas faire un casting beaucoup plus prestigieux que celui de Wolfs, qui réunit à l'écran 16 après Burn After Reading deux susperstars hollywoodiennes : Brad Pitt et George Clooney. Les deux acteurs, qui ont constitué un duo inoubliable dans la saga Ocean's, sont en effet devant la caméra de Jon Watts pour ce qui apparaît être, dans ce premier teaser (vidéo en tête d'article) une proposition entre le thriller et la comédie policière.

On en saura plus dès mercredi 29 mai, date à laquelle on pourra découvrir une bande-annonce plus étendue, mais ces quelques secondes de Wolfs pose déjà l'ambiance : grinçante. En effet, dans ces images où aucun des deux acteurs ne lâche un mot, on entend surtout le son très irritant des essuie-glaces de la voiture qu'ils occupent. Les visages fermés et tendus, le personnage de Brad Pitt qui ouvre le vide-poches, ce qui agace celui de George Clooney...

Les deux acteurs jouent ainsi à fond l'idée de base de Wolfs, pas très originale mais d'une efficacité potentiellement redoutable :

Deux "fixeurs" se retrouvent engagés sur la même mission.

Une suite déjà en développement ?

Wolfs est attendu dans les salles françaises le 18 septembre 2024 sous la bannière Sony Pictures. Il rejoindra ensuite Apple TV+. Une sortie et une diffusion semblables à celle de Napoleon, lui aussi d'abord sorti au cinéma avec Sony Pictures puis sur la plateforme de streaming d'Apple.

Le public déterminera si Wolfs est un succès, mais George Clooney est lui d'ores et déjà prêt à remettre le couvert, comme il le déclarait en décembre à Deadline :