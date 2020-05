Wolverine : à quoi ressemblerait Keanu Reeves dans la peau du mutant ?

Découvrez à quoi pourrait ressembler l'acteur Keanu Reeves dans la peau du mutant Wolverine, jusqu'alors incarné sur grand écran par l'australien Hugh Jackman.

La dernière apparition du personnage de Wolverine au cinéma date du très beau film de James Mangold, Logan, dans lequel l'histoire du héros touchait à sa fin. Hugh Jackman a tenu le rôle du mutant bourru au grand cœur depuis le début des années 2000, dans la trilogie de Bryan Singer. Le comédien aura incarné l'homme aux griffes d'adamantium neuf films durant. Après Logan, de nombreux fans ont donné leur avis quant à un possible successeur de Jackman. Les noms les plus souvent cités étaient ceux de Richard Madden, Oscar Isaac ou encore Keanu Reeves.

Ce dernier a été entendu pour la dernière fois sous les traits du personnage d'animation Duke Caboom dans Toy Story 4. L'acteur américain est aussi apparu dans la comédie romantique Always Be My Maybe, dans lequel il se caricaturait volontairement. On a aussi pu le retrouver dans le troisième volet de la saga John Wick, qui s'inscrit comme le plus gros succès de la franchise en ayant engendré pas moins de 326 millions de dollars.

Keanu Reeves, un destin de super-héros ?

Keanu Reeves est tout sauf étranger aux adaptations de comics. L'acteur a incarné John Constantine dans le film du même nom, une adaptation de DC qui a rencontré un large succès. Il a d'ailleurs confié qu'il aimerait reprendre son rôle dans un éventuel sequel. Interrogé sur la question Wolverine, la star a avoué qu'il prêterait volontiers ses traits au mutant et le préférerait même à Batman.

La carrière du comédien est actuellement au beau fixe grâce à John Wick et un grand nombre de projets variés. Très apprécié des fans, il correspondrait en tout cas physiquement au personnage. Reste à voir s'il serait capable de marquer les esprits et se détacher de l'interprétation de Hugh Jackman, mais l'espoir est réel pour les aficionados du mutant. Sur cette lancée, Screenrant a dévoilé l'oeuvre d'un artiste répondant au nom de Pablo Ruiz, qui montre l'acteur en Wolverine. On l'y voit arborer les iconiques griffes, le visage éraflé et les cheveux plus gris qu'à l'accoutumée.

Alors, que pensez-vous de Keanu Reeves en Wolverine ?