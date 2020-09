Women in the Castle : Daisy Ridley dans un drame sur la Seconde Guerre mondiale

Trois femmes déterminées seront au coeur de "Women in the Castle", adaptation d'un bouquin qui se déroule en Allemagne pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Pour ces rôles forts, un alléchant trio s'est formé. On retrouvera notamment Daisy Ridley, révélation de la dernière trilogie Star Wars.

Women in the Castle : trois femmes victimes du conflit

La réalisatrice Jane Anderson va porter au cinéma le livre Women in the Castle écrit par Jessica Shattuck. Cette oeuvre aborde l'époque de la Seconde Guerre mondiale en se plaçant du côté allemand. Pas pour suivre les troupes d'Hitler mais pour évoquer la résistance qui a essayé de faire tomber le dictateur. Il ne sera pas non plus question d'hommes, mais de femmes. En l'occurrence trois veuves qui ont été mariées à des résistants qui voulaient assassiner Hitler. Le récit de se déroule pendant le conflit et également après, pour dessiner le portrait de ces femmes fortes au centre d'un événement qui sera à jamais dans les livres d'histoire. Ce drame va aborder la difficulté de voir sa vie s'écrouler avec ces événements et comment chacune des héroïnes encaissera la situation. Le livre Women in the Castle, véritable best-seller, jouit d'une belle réputation. Pour incarner ces femmes, Jane Anderson s'entoure d'un trio intéressant et complémentaire. Kristin Scott Thomas, Nina Hoss et Daisy Ridley seront à l'affiche avec des rôles pas évidents à porter. Distribution solide, avec deux actrices confirmées qui ont du bagage, et une Daisy Ridley que l'on connaît depuis à peine 5 ans.

L'après Star Wars pour Daisy Ridley

L'actrice de 28 ans a complètement explosé depuis qu'elle a incarné Rey dans la dernière trilogie Star Wars. Inconnue avant de rejoindre cette grande aventure, elle s'est faite un nom à Hollywood. Bien que les trois épisodes aient rencontré un succès financier incontestable, Daisy Ridley n'a pas vu les propositions de rôle pleuvoir à outrance. Pire, tout était tellement calme qu'elle pensait que personne n'avait envie de la prendre pour un film (voir son interview dans Entertainment Weekly).

Hormis Chaos Walking (le film de science-fiction avec Tom Holland qui doit effectuer des reshoots), le thriller The Ice Beneath Her pour lequel elle est en négociations et maintenant ce Women in the Castle, son actualité reste assez maigre. Ce dernier, qui est un drame, a des chances de lui permettre de montrer une autre facette plus sensible de son jeu. On lui souhaite de ne pas connaître une carrière à la Hayden Christensen. L'acteur n'a rien fait de notable depuis qu'il a quitté le costume d'Anakin à l'issue de la prélogie.