Wonder Woman 1984 : découvrez la nouvelle armure de Gal Gadot

Wonder Woman va revoir son look pour sa seconde sortie en solitaire sur grand écran. Des nouvelles images permettent de contempler sa resplendissante armure dorée déjà vue brièvement dans la première bande-annonce, et c’est peu de dire qu’elle en met plein les yeux !

L’habituel costume de Wonder Woman va comme un gant à Gal Gadot. Le premier film DC a grandement respecté sa représentation dans l’imaginaire collectif, avec un haut rouge, une jupe bleue et des bottes hautes en or. Ajoutons à ça les accessoires classiques, comme sa couronne, son bouclier et son épée. La réalisatrice Patty Jenkins a respecté la mythologie et n’a pas osé prendre des gros risques, ce qui permet à cette adaptation d’être un joli succès commercial et critique.

Pour sa seconde aventure, Diana ne va pas se contenter de ressortir uniquement ses mêmes atouts. Comme la bande-annonce et quelques posters le montraient, elle va sortir de son armoire une armure qui va parler aux fans des comics : la Golden Eagle. Introduite dans le segment Kingdom Come, elle a pour particularité de ne pas passer inaperçu avec une dominante d’or et des ailes impressionnantes. Un attirail qui rend la super-héroïne encore plus badass. On notera quand même une petite différence par rapport à la version écrite, avec cette jupe remplacée par une combinaison plus intégrale. Ce qui permet d’accentuer davantage la puissance du doré et de devenir une seconde peau pour Diana. Si on se tourne vers les comics, c’est sa mère qui lui confectionne cette armure et, même si ce n’est pas ouvertement annoncé, les Amazones d’Hippolyta pourraient avoir un rôle à jouer dans le film.

L’inévitable média américain Entertainment Weekly est mis à contribution ce mois de février pour la promotion de Wonder Woman 1984, avec une couverture qui en jette et des images exclusives :

Visuellement, c’est un délice. Gal Gadot porte à merveille l’armure, renforçant un charisme qui est déjà bien présent. Mais pas question d’utiliser cette armure durant tout le film et de trop forcer sur son charme. Wonder Woman gardera son costume normal et dégainera probablement celui-là quand les choses vont trop se gâter – dans le final, par exemple ? Elle devra cette fois combattre Barbara Ann Minerva (Kristen Wiig) une fois qu’elle sera transformée en la terrible Cheetah. Pedro Pascal, quant à lui, sera Maxwell Lord, un riche homme d’affaires aux intentions floues.

Wonder Woman 1984 arrive le 3 juin 2020 dans les salles. Découvrez ci-dessous d’autres images dévoilées par Entertainment Weekly :