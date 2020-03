Wonder Woman 1984 : des nouvelles images dévoilées

Warner Bros Studios vient de partager de nouvelles photographies du futur film « Wonder Woman 1984 ». De nouvelles images qui dévoilent notamment Gal Gadot en Wonder Woman et Chris Pine en Steve Trevor.

Ces images ont été initialement dévoilées dans Entertainment Weekly, mais elles sont dorénavant disponibles en haute résolution, et sans filigrane. Le film a toujours l'air aussi cool. Mais une question demeure : est-ce que le long métrage sera repoussé à cause du Coronavirus ? Pour le moment, la date de sortie est toujours fixée au 3 juin 2020, mais si l'épidémie continue, Warner Bros songera sans doute à déplacer le film. Wonder Woman 1984 voit le retour de Patty Jenkins derrière la caméra. Elle qui avait déjà mis en scène le premier opus est ravie de rempiler. Côté casting, Gal Gadot est évidemment de retour dans la peau de la super-héroïne. Chris Pine revient lui aussi dans le rôle de Steve Trevor, ce qui est une surprise puisque le personnage trouve la mort à la fin du premier film. Le reste du casting se compose notamment de Kristen Wiig dans la peau de Cheetah et de Pedro Pascal en Maxwell Lord. A noté également que Robin Wright réapparaît sous l'armure de l'Amazone Antiope. Le plein de nouvelles photographies Wonder Woman 1984 est le 9ème film du DC Extended Universe. Le premier Wonder Woman, sorti en 2017, s'est avéré être un énorme succès avec presque 822 millions de dollars de recettes à travers le monde. Ces photographies montrent en tout cas quelques éléments du film. Évidemment, la première met en scène Gal Gadot aux prises avec des hommes de main, dont elle se débarrasse aisément.

La deuxième dévoile Pedro Pascal dans le rôle de Maxwell Lord. Ce dernier est créé en 1987 par Keith Giffen, Kevin Maguire et J.M. DeMatteis. Il est un ennemi récurrent de la Justice League, capable secrètement d'influencer télépathiquement l'esprit des gens. Reste à savoir s'il aura les mêmes capacités dans le film.

La troisième image montre Wonder Woman en pleine action, armée de son fidèle lasso de la vérité.

La quatrième semble enfin introduire le jet invisible de Wonder Woman. Un véhicule culte dans les comics qu'elle a rapidement abandonné dans les comics plus récents.

La cinquième photographie est une plongée sur un centre commercial qui rappelle étrangement celui de Stranger Things

Enfin, la dernière photo met en lumière Chris Pine dans le rôle de Steve Trevor. Ce dernier semble émerveillé par quelque chose. A noté qu'il porte également une superbe banane.