Wonder Woman 1984 : Diana affronte Cheetah dans une nouvelle image

"Wonder Woman 1984" était l'un des gros films qui devait sortir sur nos écrans dans les très prochains mois. Repoussé à cause du coronavirus, il continue de s'illustrer et une nouvelle image vient de tomber dans laquelle Diana est en plein combat contre Cheetah.

Ça a été l'une des grosses satisfactions de la première vague de films DC faits en réaction au MCU. Wonder Woman a, de plus, été une grosse réussite financière qui garantissait que Gal Gadot allait faire son retour dans la peau de l'héroïne. On aura attendu avant que ce ne soit le cas (le premier remonte à 2017) et il faudra patienter encore un peu avec un report provoqué par le coronavirus. Avant ça, la promotion était bien entamée et nous savions à quoi Wonder Woman 1984 allait ressembler, même s'il restait quelques zones à éclaircir concernant le scénario. Un personnage s'est fait très discret dans tous les aperçus : Cheetah. La méchante campée par Kristen Wiig n'a jamais été montrée une fois qu'elle est transformée en cet adversaire au look qu'on imagine sauvage.

Pour vous situer un peu qui elle est, Cheetah est une méchante emblématique des comics Wonder Woman. Avant d'être comme telle, elle est connue Barbara Ann Minerva, une archéologue qui obtient ses puissants pouvoirs lors d'une exploration. Elle a pour particularités de disposer d'une agilité et d'une rapidité qui vont faire suer notre Amazone, en plus d'une force décuplée.

Cheetah ne se laissera clairement pas faire

Les deux femmes se montrent en plein affrontement dans une image promo publiée par le magazine Empire. Wonder Woman a attrapé Cheetah avec son lasso, mais cette dernière fait preuve d'une farouche résistance.

On ne peut voir Cheetah d'assez près afin de déceler les spécificités de son look mais s'il s'agit de sa forme finale, Wonder Woman 1984 n'abuserait pas sur les effets visuels en ce qui la concerne. Impossible néanmoins de dire où se situe cette séquence dans le film, ni d'en tirer des conclusions qui pourraient s'avérer trop expéditives en fin de compte. L'image reste à noter car c'est la première fois qu'on voit les deux personnages s'affronter pour de bon et Cheetah a l'air de s'imposer comme quelqu'un de dur à vaincre.

Le personnage de Kristen Wiig ne sera pas la seule attraction du film, on peut aussi parler de Pedro Pascal qui campera le riche et énigmatique Lord Maxwell. On verra également Chris Pine faire son retour après sa disparition dans le premier Wonder Woman. Tout ça sera à découvrir lors de la sortie prévue désormais le 14 août prochain aux USA et probablement le 12 chez nous.