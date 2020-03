Wonder Woman 1984 : Gal Gadot dans une nouvelle imagine inédite

Vous avez aimé ? Partagez :

« Wonder Woman 1984 » s’affiche à travers une nouvelle image. Une photographie qui dévoile Gal Gadot dans le rôle de la terrible amazone, aux prises avec deux ennemis. Sortie prévue le 3 juin prochain.

En 2017, Patty Jenkins frappe un grand coup en réalisant le premier film féminin du DC Extended Universe (DCEU) : Wonder Woman. Un succès total qui rapporte plus de 821 millions de dollars de recette. Le film est un véritable phénomène, ce qui pousse évidemment Warner Bros à produire une suite. Wonder Woman 1984, comme son nom l’indique, placera la guerrière dans les années 1980. Patty Jenkins est de retour derrière la caméra tandis que Gal Gadot endosse pour la quatrième fois le costume de l’héroïne.

Une nouvelle photo promotionnelle

Le média Total Film a publié une nouvelle photo qui présente Diana Prince, alias Wonder Woman, dans un combat au corps-à-corps avec deux adversaires. Une confrontation perdue d’avance pour les deux hommes de main qui se font maîtriser sans problème.

Au cours d’une récente interview, Patty Jenkins a insisté sur l’approche différente de ce second opus. Elle a en effet précisé que le travail des chorégraphies est différent du premier film. Elle a préféré délaisser les CGI pour proposer une élaboration plus authentique des combats. La réalisatrice a pris la décision de faire les scènes d’action avec de vrais fils et de vraies cascades, par opposition au premier film bourré de CGI :

C’était un film beaucoup plus difficile à tourner… J’ai été plus ambitieuse. Faire toutes les cascades pour de vrai prend du temps. Toutes les personnes impliquées savent qu’on pourrait faire la même chose en CG. C’était une manière nouvelle d’élaborer le film par rapport au premier.

Pour le moment, on ne sait pas encore grand chose de Wonder Woman 1984 malgré les quelques bandes-annonces. Le long-métrage permettra notamment le retour du personnage Steve Trevor, interprété par Chris Pine. Le reste du casting se compose de Kristen Wiig et de Pedro Pascal qui joueront deux antagonistes : Cheetah et Maxwell Lord. Rendez-vous le 3 juin 2020 pour découvrir le film.