Wonder Woman 1984 : la nouvelle bande-annonce du DC FanDome est là !

La nouvelle bande-annonce de "Wonder Woman 1984" était prévue lors du panel du DC FanDome. Le film de Patty Jenkins continue sa promotion avec un gros aperçu où Gal Gadot continue de briller de mille feux en Amazone. Sortie prévue le 30 septembre.

Wonder Woman revient... Dans les années 80

Trois ans après le premier volet de ses aventures, Gal Gadot renfile le costume pour Wonder Woman 1984. Patty Jenkins reste à la réalisation de cette suite qui permet aussi à Steve Trevor (Chris Pine) de revenir, malgré le sort auquel il a eu droit dans le précédent film. Direction les années 80 pour un scénario qui va introduire Cheetah (Kristen Wiig) comme méchante, avec Maxwell Lord (Pedro Pascal) en fond. Diana fréquentera Barbara Ann Minerva mais quand cette dernière obtiendra de puissants pouvoirs, les deux femmes vont devenir adversaires. Le carton du précédent volet (821.8 millions de dollars au box-office) permet de prévoir le même type de réception pour cette suite, quand bien même si la crise sanitaire peut impacter les résultats. Reporté cet été, Wonder Woman 1984 est maintenant prévu sur les écrans français le 30 septembre prochain.

Le trailer du DC FanDome

Avec la propagande sur les réseaux sociaux, il fallait habiter dans une grotte ou à l'écart du monde pour ne pas savoir qu'une nouvelle bande-annonce était prévue lors du DC FanDome. L'aperçu est tombé durant le panel réservé au film. On a déjà vu à plusieurs reprises Wonder Woman 1984 donc rien n'est susceptible de nous surprendre avec ces images. L'héroïne s'illustre en action, Maxwell Lord préserve sa part de mystère et Steve Trevor ne comprend pas grand chose à l'époque dans laquelle il est tombé. Son retour parmi les vivants interroge, sachant qu'il semble avoir le même âge que lorsqu'il est mort. Par quel moyen Diana a-t-elle réussi à faire revenir son amour ?

Wonder Woman 1984 va changer d'ambiance par rapport au film de 2017 enrobé dans la grisâtre de la Première Guerre mondiale. Les années 80, c'est des couleurs, des looks plus excentriques et une Amérique qui s'est modernisée. Patty Jenkins a déjà laissé entendre qu'un troisième opus risque de voir le jour avec encore un saut dans le temps, pour nous amener dans l'ère actuelle. S'il n'y a aucun doute sur la capacité de Diana à traverser les décennies, Steve pourra-t-il en faire de même ?

En attendant profitez de la bande-annonce en une de l'article et rendez-vous le 30 septembre pour découvrir Wonder Woman 1984.