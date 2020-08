Wonder Woman 1984 : la production dévoile un aperçu de Cheetah

Attendu pour le 30 septembre prochain dans les salles, "Wonder Woman 1984" introduira le personnage de Barbara Minerva, aka Cheetah. Une vidéo teasant la transformation du personnage vient d’être dévoilée. Attention car cet article contient des spoilers sur le premier et deuxième film !

Quelle sera l’intrigue de Wonder Woman 1984 ?

Wonder Woman 1984 prendra place à une autre époque que celle du premier film, puisqu’après la Première Guerre mondiale, on suivra cette fois Diana dans les années 1980. Si peu de détails sur l’intrigue ont été avancés, on sait que la super-héroïne devra affronter deux nouveaux ennemis : Max Lord et Cheetah.

Patty Jenkins est revenu dans le fauteuil de réalisatrice pour mettre en boîte Wonder Woman 1984 après avoir déjà signé le premier film. Gal Gadot retrouve évidemment le rôle de Diana Prince, tout comme Connie Nielsen celui de Hippolyta. Pedro Pascal incarne Max Lord et Kristen Wiig joue Cheetah. Plus surprenant étant donné les événements du premier Wonder Woman, on pourra aussi y voir Chris Pine et Robin Wright, qui interpréteront de nouveau Steve Trevor et Antiope.

La transformation de Barbara Minerva en Cheetah teasée dans une nouvelle vidéo

Le compte instagram officiel de Wonder Woman 1984 vient de lâcher une courte vidéo qui annonce la transformation à venir de Barbara Minerva en Cheetah. Comme le teasait la bande-annonce, on sait déjà qu’au début du film, Minerva, collègue de Diana au Musée d’Histoire Naturelle de Washington DC., sera d’abord l’amie de l’héroïne. Mais au cours du long-métrage, elle basculera et deviendra son ennemie. C’est ce basculement que tease la vidéo dévoilée. On peut y voir le personnage d’abord en robe de soirée, puis dans une tenue plus sportive, tandis qu’on peut l’entendre en voix-off prononcer les phrases menaçantes « Je veux être différente de tout le monde. Je veux être une superprédatrice. » Voilà qui annonce la couleur pour la future ennemie de Wonder Woman.

À quoi ressemblera le costume de Cheetah dans Wonder Woman 1984 ?

Les fans attendent toujours de savoir à quoi ressemblera exactement Kristen Wiig dans le costume de Cheetah. Aucune image officielle de Wonder Woman 1984, dans laquelle on peut la voir dans son nouvel attirail n’est pour l’instant sortie. On a juste pu voir Kristen Wiig habillée en imprimé animal, mais rien de plus. Étant donné que le film devrait sortir fin septembre, on ne devrait plus patienter trop longtemps avant d’en avoir un aperçu.

Reste à savoir si Cheetah fera équipe avec Max Lord pour venir à bout de Diana, ce qui semble probable. Quoi qu’il en soit, celle-ci pourra compter sur le soutien de Steve Trevor, puisqu’il fera son retour. On ignore encore par quel miracle le personnage a pu ressusciter, et il faudra sans doute attendre de voir le film pour percer ce mystère à jour.