Wonder Woman 1984 : la sortie est officiellement encore repoussée !

"Wonder Woman 1984" devait sortir dans les semaines à venir. Il n'en sera rien. Le film avec Gal Gadot est repoussé à nouveau, cette fois pour une diffusion pour Nöel !

Wonder Woman 1984 : les Amazones priment !

Wonder Woman 1984 est un film de Patty Jenkins. Il s'agit d'une nouvelle adaptation mettant en scène le personnage créé par William Moulton Marston en 1941.

On y retrouve Diana (Gal Gadot), la princesse d'une tribu d'Amazones, qui fait régner la justice à grands coups de lasso magique et de bracelets sur lesquels ricochent les balles. Dans ce nouveau volet, elle affrontera Max Lord (Pedro Pascal) et Cheetah, aka Barbara Minerva (Kristen Wiig).

Certains acteurs du premier épisode font leur retour dans cette suite. C'est le cas de Connie Nielsen dans le rôle d'Hippolyta, la Reine des Amazones. Enfin, Chris Pine et Robin Wright seront eux aussi des festivités, reprenant les costumes respectifs de Steve Trevor et Antiope.

Wonder Woman sent le sapin

Bon, on aimerait dire que l'on est surpris, mais on le sentait venir depuis quelques jours. Selon nos confrères de Variety, Wonder Woman 1984 est officiellement repoussé à une sortie pour la fin d'année. Le film devait sortir le 2 octobre aux Etats-Unis. Ce n'est donc plus le cas. Sa nouvelle date : le 25 décembre ! À voir si la crise du Covid sera moins virulente à ce moment-là, histoire que les spectateurs se déplacent.

Car tout vient de là et de ce coup de poker qu'a joué Warner Bros. en sortant Tenet ces dernières semaines. On peut presque voir en cette sortie un test grandeur nature et un sacrifice du film de Christopher Nolan pour tâter le terrain. Les chiffres décevants de ce dernier pour un film avec un budget de plus de $200 millions sont sans appel : ce n'est pas le bon moment pour sortir un blockbuster. Une décision a donc été prise. Wonder Woman peut ranger son beau costume doré tout neuf jusqu'à la fin de l'année.

Toby Emmerich, président de Warner Bros. s'est exprimé sobrement sur le sujet, confiant simplement qu'ils étaient tous très fiers du film et qu'ils avaient hâte de le présenter au public pour les vacances. Patty Jenkins, elle, demande l'indulgence des fans et rappelle combien il est important de présenter son film sur grand écran afin de partager l'expérience ensemble.

Les spectateurs devront donc s'armer de patience. C'est la seule arme offerte par Wonder Woman ces derniers temps...

Au grand jeu des dominos

Cette annulation est en effet très préoccupante concernant la sortie d'autres grosses productions dans les semaines à venir. La prochaine victime pourrait être rapidement annoncée et nous venir d'un monde sablonneux. La nouvelle date choisie pour la sortie de Wonder Woman 1984 est en effet la même que celle du Dune de Denis Villeneuve. Et on voit mal Warner Bros., qui produit également le film, sortir deux aussi grosses machines le même jour. C'est Nöel, mais faut pas pousser Chalamet dans les orties. Cette nouvelle adaptation du chef-d’œuvre de Frank Herbert doit en plus comporter plusieurs volets. Autant dire qu'aucun risque ne sera pris quant au futur de cette franchise en devenir. Ce sera un succès ou ce ne sera pas.

Les plus attentifs d'entre vous auront peut-être même remarqué un détail très troublant de la bande-annonce dévoilée cette semaine. Elle ne se terminait pas par la date de sortie, mais par un vague "Prochainement au cinéma" qui risque de prendre tout son sens dans les jours à venir.

Prudent, chez Warner Bros., on sait que, contrairement au monde de Tenet, on ne peut pas faire machine arrière au cinéma !