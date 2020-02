Wonder Woman 1984 : Pedro Pascal en dit plus sur son rôle

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Comme Kristen Wiig, Pedro Pascal est l’une des recrues qui rejoint l’univers de Wonder Woman pour le second volet des aventures de l’Amazone. L’acteur qui a explosé dans « Game of Thrones » puis dans « Narcos » incarne Maxwell Lord, un personnage connu des comics. Il en dévoile plus sur son rôle.

Le premier Wonder Woman a été l’un des gros succès de DC. Patty Jenkins ne pouvait que revenir derrière la caméra pour cette suite, elle qui était mise en avant autant que son actrice, Gal Gadot, parfaite dans le rôle principal et totalement dévouée à la cause que ce soit sur ou en dehors des plateaux. Nommée Wonder Woman 1984, cette suite va proposer un petit saut dans le temps, alors que le précédent se déroulait lors de la Première Guerre Mondiale. Notre héroïne a fait son trou dans le monde des hommes. La nouvelle menace qu’elle devra affronter est Cheetah (Kristen Wiig), connue avant sous le nom de Barbara Ann Minerva. Cette dernière sera dans un premier temps une archéologue, que Diana va même côtoyer. Mais lors d’une expédition, Barbara Ann Minerva ne résiste pas à la promesse de devenir un être immortel doté de pouvoirs et devient ainsi la terrible Cheetah.

La première bande-annonce de Wonder Woman 1984 a commencé à donner des éléments sur le scénario mais il reste encore des choses à découvrir, comme cette relation qu’entretient la méchante avec Maxwell Lord, le personnage qu’incarne Pedro Pascal. Si l’on se réfère aux comics, il y a déjà moyen de dresser un portrait de ce dernier, décrit comme un homme d’affaires redoutable, doté d’une soif de pouvoir qui dispose de capacités télépathiques lui permettant de prendre le contrôle d’autrui. On ne sait pas si ce trait sera utilisé dans le film mais tout porte à croire qu’il va avoir de l’influence sur Barbara Ann Minerva et qu’il sera, par extension, un ennemi de Wonder Woman.

Qui sera ce Maxwell Lord face à Wonder Woman ?

Dans un récent article d’EW dédié au film, Pedro Pascal dresse le portrait de Maxwell Lord :

Max est un vendeur de rêves. C’est ce personnage qui englobe un composant de cette ère qui est : « Obtenez ce que vous voulez, comme vous le pouvez. Vous y avez doit ! » C’est de la cupidité, bien sûr. Mais il s’agit aussi de savoir « comment allez-vous être le mieux possible ? Comment gagnez-vous ? » Il est définitivement le visage de cette version du succès.

Nous ne sommes pas si loin de ce que le personnage est dans la version papier. En lisant à travers les lignes, on comprend qu’il va avoir un sacré pouvoir de persuasion et que la télépathie sera un de ses versants. C’est comme ça qu’il va pousser la naïve jeune femme à tenter d’obtenir l’immortalité. Et pour rendre sa présence encore plus intéressante, il devrait avoir aussi un lien avec le retour de Steve Trevor (Chris Pine).

Le reste de la promotion nous en montrera peut-être plus sur Maxwell Lord, en attendant une sortie française programmée au 10 juin 2020 au cinéma.