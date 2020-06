Wonder Woman 1984 : Steve Trevor sera différent du premier film

On le pensait mort dans le premier film mais Steve Trevor va revenir dans la suite "Wonder Woman 1984", le 30 septembre prochain dans nos salles. Il sera toujours campé par Chris Pine qui en dit plus sur l'évolution de son personnage et sur ce qui nous attend.

Un Steve Trevor plus optimiste dans Wonder Woman 1984

La relation entre Steve et Diana était au centre du premier Wonder Woman. L'héroïne découvrait le monde des hommes en compagnie de ce soldat et se joignait à sa cause. La mort de cet allié a été une épreuve endurée par l'Amazone mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'on découvre qu'il sera de retour malgré tout avec le second opus. Dans une interview pour Total Magazine (via Heroic Hollywood), Chris Pine s'est étendu sur la caractérisation de son personnage et comment il allait exister dans Wonder Woman 1984. À en croire ses déclarations, Steve Trevor risque de nous surprendre avec un tout autre état d'esprit :

Ce que je vais dire de lui, c'est qu'il est profondément, extrêmement excité. Il est ravi d'être de retour avec Diana. Il est excité par ce monde. Dans le ton, ce qui est différent, c'est qu'il n'est pas lassé du monde. Il n'est pas blasé. C'est un virage à 180 degré par rapport à son état d'esprit dans le premier. Je pense que c'est une bonne idée. C'est une brillante décision de Patty .

Ce changement d'état d'esprit est peut-être à mettre en corrélation avec le contexte plus fun des années 80. Steve n'est plus un soldat dégoûté par la Première Guerre mondiale. On comprend même, entre les lignes, qu'il pourrait avoir un comportement proche de celui de Diana dans le premier. Dans le sens où il découvre une époque nouvelle, comme un enfant émerveillé par le monde. Une version plus positive qui permettra de proposer une réelle évolution. Mais la cause de son retour après sa mort reste un énorme mystère. Personne ne vend la mèche sur ce sujet et il faudra probablement attendre de découvrir le film au cinéma le 30 septembre prochain pour savoir comment ce twist narratif est possible. Il faudra une bonne raison pour justifier que quelqu'un de mort fasse ce saut dans le temps.

Des nouveaux ennemis pour Wonder Woman

La résurrection de Steve pourrait avoir un rapport avec Lord Maxwell, un riche homme d'affaire aux motivation mystérieuses qui sera interprété par Pedro Pascal. Ce dernier sera normalement lié à Cheetah, l'antagoniste de cette suite que campe Kristen Wiig. La promotion joue aussi la carte du secret à son sujet, avec aucune image qui montre clairement à quoi elle va ressembler une fois qu'elle sera entièrement transformée. C'est appréciable, dans l'esprit, que le matériel promotionnel garde des cartouches pour nous surprendre lors de la projection.