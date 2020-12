Wonder Woman 1984 : un nouveau trailer romantique et énergique pour le film avec Gal Gadot

Warner Bros. a dévoilé une nouvelle bande-annonce presque romantique de "Wonder Woman 1984" qui sortira en France le 16 décembre.

Wonder Woman 1984 : enfin le bon de sortie

Gal Gadot a vu sa carrière réellement lancée avec ses apparitions dans la saga Fast & Furious. Engoncée dans un second rôle, il était pourtant évident qu'elle ne le resterait pas longtemps dans les films qui suivraient. Elle fait une première apparition en super-héroïne dans Batman v Superman : L'Aube de la justice avant d'avoir enfin son grand saut en tête d'affiche avec Wonder Woman, sorti en 2016. Le long-métrage de Patty Jenkins rapporte plus de $820 millions au box-office. Warner Bros. pense alors enfin pouvoir rivaliser avec le succès des productions Marvel mais les résultats décevants de Justice League douchent leurs espoirs.

La pression est donc à nouveau sur les épaules de l'actrice israélienne de 35 ans qui va tenter de redorer le blason de la compagnie avec Wonder Woman 1984. Le long-métrage à nouveau mis en scène par Jenkins devait sortir en décembre 2019, puis juin, août, octobre 2020... Le destin incroyable entourant cette sortie s'est récemment scellé d'une manière inattendue puisqu'il sortira aux États-Unis le 25 décembre en même temps au cinéma et sur HBO Max. Un pari risqué mais qui peut s'avérer payant.

Wonder Woman 1984 ©Warner Bros. Pictures

Nous y retrouverons donc Diana Prince, alias Wonder Woman, qui évoluera dans l'atmosphère flashy et sac banane des années 80. Elle aura la surprise d'y croiser Steve Trevor (Chris Pine) que l'on ne pensait pas vraiment revoir de sitôt. Les retrouvailles ne dureront pas longtemps puisque l'Amazone devra faire face à de nouveaux ennemis. Maxwell Lord (Pedro Pascal) est en effet un homme d'affaires richissime et influent qui veut déstabiliser l'équilibre de la société américaine. Autre antagoniste, plus proche de l'héroïne, Barbara Ann Minerva (Kristen Wiig), est une amie de Diana qui va pourtant se retourner contre elle. Folle de jalousie envers la reine du lasso, elle va devenir Cheetah et finalement la combattre.



Gloire au lasso !

Warner Bros. a dévoilé aujourd'hui un nouveau spot lors d'édition virtuelle de la CCXP brésilienne qui nous offre des images inédites de Wonder Woman 1984. On y découvre une Diana nageant dans le bonheur aux côtés de Steve Trevor, avec une balade à Washington près du Lincoln Memorial. Les deux tourtereaux dansent sous les lumières tamisées qui se reflètent dans le bassin.

Wonder Woman 1984 ©Warner Bros. Pictures

Mais le calme, dans une bande-annonce de film de super-héros, ne dure jamais très longtemps. On sent qu'une catastrophe se prépare et les roucoulades font place aux cascades. Diana nous offre un grand saut dans les nuages en attachant son lasso à un avion ! Viennent ensuite quelques scènes d'action que l'on a déjà vues dans d'autres bandes-annonces, dont celle impressionnante du convoi de camions militaires sur une route au milieu du désert.

Enfin, Wonder Woman nous la joue légèrement Tarzan en se servant de son lasso comme d'une liane qu'elle accroche aux éclairs dans le ciel. Le teaser se termine sur des images tendres de la jeune femme et de Steve dont les regards et les mains se croisent dans le cockpit d'un avion. Ce nouveau trailer nous dévoile donc un côté un peu plus sentimental du film, nous rappelant qu'il ne sera pas que focalisé sur les scènes d'action mais aussi sur les rapports humains.

Wonder Woman 1984 sortira en France exclusivement au cinéma le 16 décembre.