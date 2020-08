Wonder Woman 1984 : un teaser du nouveau trailer a été dévoilé

La DC Fandome se déroulera le week-end prochain et on sait déjà que nous aurons des nouvelles images des projets chauds, dont "Wonder Woman 1984". La suite au film de 2017 se montre un peu plus dans un court teaser du trailer qui sortira samedi.

Wonder Woman 1984 : une suite vouée à cartonner

Toujours réalisée par Patty Jenkins, cette suite va suivre Diana (Gal Gadot) dans les années 80. Bien plus tard après les événements du premier film. Steve Trevor (Chris Pine) est parvenu à revenir d'entre les morts et notre super-héroïne devra combattre une Barbara Ann Minerva (Kristen Wiig) transformée en Cheetah, et le mystérieux Maxwell Lord (Pedro Pascal). D'abord attendu dans les salles lors des vacances estivales, Wonder Woman 1984 a été reporté au 30 septembre prochain pour essayer d'être moins impacté par la crise sanitaire. Cette nouvelle date sera normalement tenue même si la situation aux USA ne prête pas à l'optimisme.

La dernière édition virtuelle de la Comic-Con de San Diego n'a rien apporté en ce qui concerne les produits DC de la Warner. Le studio prépare tranquillement dans son coin son propre événement : la DC Fandome. Elle commencera le samedi 22 et il ne faudra pas la manquer car les panels des principaux films attendus sont déjà programmés. Entre The Batman, The Suicide Squad ou encore Black Adam, c'est la sortie la plus immédiate, à savoir Wonder Woman 1984, qui se laissera apprivoiser avec un nouveau trailer.

Un court teaser, en attendant mieux

Le nouveau trailer est attendu par les fans, qui espèrent pouvoir se mettre sous la dent plein de nouvelles images inédites. En attendant qu'il soit proposé au monde entier le 22 août, un spot TV de Wonder Woman 1984 vient de tomber.

Constitué de seulement une dizaine de secondes, il n'en montre pas trop sur le film. Son but est de simplement prévenir qu'une bande-annonce va sortir. Pas grand chose de très marquant à noter avec ces quelques plans. Que ce soit Diana ou Barabara, elles sont visibles dans leur tenue normale et l'action n'est pas du tout la priorité de ce teaser. On retiendra en définitive la toute fin, avec un Steve qui se retrouve habillé avec une tenue qu'il ne comprend pas. On rappelle que le personnage est propulsé dans les années 80 alors qu'il est présumé mort lors de la Première Guerre Mondiale. La mode et l'état d'esprit ne sont pas les mêmes plus de 60 ans après. Ce décalage pourra provoquer quelques gags dans le film. Le matériel promotionnel (les affiches, en particulier) joue sur ce point avec des couleurs vives et une ambiance pop différente de celle plus grise du précédent film.