Wonder Woman 1984 : une sortie simultanée au cinéma et sur HBO Max

C'est maintenant officiel ! "Wonder Woman 1984" sortira bien aux États-Unis le même jour au cinéma et en streaming sur HBO Max. Et ce sera le 25 décembre !

Wonder Woman 1984 : le retour de Lady Diana

Gal Gadot reprend son lasso de super-héroïne dans Wonder Woman 1984. Déjà derrière la caméra du premier épisode, Patty Jenkins fait également son retour à la réalisation.

Diana Prince, comme le titre du film le laisse entendre, évoluera dans les années 80, ce qui influencera l'esthétique du film et nous replongera à l'époque du sac banane. L'Amazone y combattra deux nouveaux ennemis. Le premier, Maxwell Lord (Pedro Pascal), est un homme d'affaires riche et puissant qui veut semer le trouble sur la société américaine. La deuxième se nomme Barbara Ann Minerva (Kristen Wiig), qui est au départ une amie de Diana. Percluse de jalousie envers elle, elle tente tout ce qu'elle peut pour obtenir elle aussi des pouvoirs. Sous le nom de Cheetah, elle devient ainsi l'adversaire de Wonder Woman.

À sa sortie en 2016, le premier film rapporte plus de $820 millions au box-office. Autant dire qu'après la désillusion financière (et qualitative ?) de Justice League, Wonder Woman 1984 représente l'espoir immédiat pour Warner Bros. et DC de retrouver les sommets de la planche à billets. Aux dernières nouvelles, c'est pas gagné...

Max et compagnie

Il faut dire que les derniers films des héros DC jouent un peu de malchance. Après les histoires compliquées de réalisation qui ont chamboulé le destin de Justice League, c'est ici une question de timing malheureux qui a scellé le destin de ce nouveau Wonder Woman. On ne s'en souvient plus très bien, mais il faut se rappeler que le film devait sortir au départ le 13 décembre... 2019 ! Oui, il y a un an ! Il fut même avancé au 1er novembre 2019 aux États-Unis. À cette époque, la vie menait son cours sans menace de virus et aller au cinéma n'était pas considéré comme de la science-fiction. Pourtant, et c'était alors dans l'honorable but d'améliorer le film, sa sortie fut décalée à juin 2020.

On sait aujourd'hui que c'était une immense erreur, maintenant que l'on connaît ce qui s'est abattu en janvier sur le monde. Le coronavirus pointa le nez de sa macabre silhouette et les salles du monde entier fermèrent leurs portes dès le mois de mars. Wonder Woman 1984 est d'abord repoussée à août 2020, puis à octobre 2020, enfin au 25 décembre 2020.

Ne voyant pas la situation sanitaire évoluer dans le bon sens, une rumeur s'est répandue la semaine dernière comme quoi le long-métrage de Jenkins pourrait même sortir directement en streaming quelques jours après la sortie cinéma. On apprend aujourd'hui que la rumeur n'en était finalement pas une.

Warner Media a en effet annoncé sur son compte Twitter que le film sortirait bien au cinéma le 25 décembre, et, surprise du chef, le même jour sur leur service de streaming HBO Max. On a même vu apparaître sur YouTube, pour l'occasion, une bande-annonce (la même que celle diffusée lors de la Comic Con) estampillée du logo HBO Max.

Un retournement de situation exceptionnel qui cache probablement une tentative de faire augmenter considérablement le nombre d'abonnés au service qui en compte pour le moment un peu plus de 38 millions dans le monde. Un chiffre bien loin des 150 millions de chez Netflix et des 76 millions de chez Disney +. Il faut dire que, et ça peut expliquer cette défiance du public, l'abonnement mensuel est bien plus élevé à $14,99.

Cette disponibilité digitale ne doit pas faire oublier que le film sortira également dans les cinémas. Une manière pour Warner Bros. de regarder de plus près les chiffres qui en découleront. Si peu de gens vont le voir dans les salles obscures et que le nombre de visionnages dans la chaleur des salons américains explose, il faut peut-être s'attendre à une révolution de la sacrosainte chronologie des médias.

En France, le film est toujours prévu pour le 30 décembre. Si les cinémas sont ouverts...