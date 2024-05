"Ils ont dit non à un milliard de dollars" : cette star de Wonder Woman ne comprend pas la décision de DC

Wonder Woman 3 ne verra jamais le jour sous l'égide de Warner Bros dans le cadre de son univers DC Films. Et Chris Pine a beaucoup de mal à leur donner raison. Il a confié dans une récente interview qu'il ne comprend pas leur décision de ne pas donner de suite aux aventures de l'amazone incarnée par Gal Gadot.

Wonder Woman 3 ne verra pas le jour

Gal Gadot a fait ses débuts dans le rôle de la princesse amazone Diana de Themyscira dans Batman v Superman : L'Aube de la Justice de Zack Snyder en 2016. Cette apparition a marqué la première fois que Wonder Woman a été représentée dans un film de cinéma majeur, introduisant le personnage dans le cadre plus large de l'univers DC. Fort de cette introduction, Wonder Woman a obtenu son premier film solo en 2017, mis en scène par Patty Jenkins.

Cette origin story a été un énorme succès au box-office, avec plus de 800 millions de dollars de recettes. Suite à ce succès, une suite intitulée Wonder Woman 1984 a été mise en route, mais en raison de la pandémie de COVID-19, le film a été privé d'une sortie en salles dans une grande partie du monde (dont en France). Le long-métrage n'a ainsi rapporté que 169 millions de dollars au box-office.

Et malgré des premières déclarations rassurantes de Gal Gadot, Wonder Woman 3, n'a pas obtenu le feu vert de DC. Cela s'explique notamment par la refonte totale de DC Films après le départ de Zack Snyder, et l'arrivée de James Gunn et Peter Safran à la tête de la division DC chez Warner Bros. Discovery qui veulent insuffler du sang neuf et dire adieu aux anciennes gloires de DC.

Chris Pine ne comprend pas et s'exprime

Dans une récente interview donnée à Business Insider, Chris Pine, qui incarne le rôle de Steve Trevor dans les deux premiers films, a confié ne pas avoir compris la décision de DC de ne pas donner le feu vert au troisième film Wonder Woman :

"Je suis sidéré qu’ils aient dit non à une franchise d'un milliard de dollars pour changer de direction," a déclaré Pine avant d'ajouter : "Je ne sais pas pourquoi ils ont pris cette décision. Ça dépasse mes compétences, mais Wonder Woman est un personnage fantastique. Patty est une réalisatrice vraiment minutieuse."

Si la saga n'avait pas atteint le milliard de dollars comme il le déclare, elle aurait sûrement atteint ce seuil symbolique avec un troisième film.