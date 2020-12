« Wonder Woman 3 » vient d'être officialisé par Warner Bros Studios. Alors que les retours de « Wonder Woman 1984 » sont plus que mitigés, la production vient de confirmer le troisième film, qui sera toujours dirigé par Patty Jenkins.

Patty Jenkins : chouchou de Warner Bros

En 2017, Patty Jenkins s'est attirée les louanges de Warner Bros avec Wonder Woman. Alors que le DC Extended Universe (DCEU) ne se porte pas au mieux, Patty Jenkins incarne la figure du sauveur au sein de cet univers super-héroïque connecté. Wonder Woman reçoit des critiques majoritairement positives et explose le box-office avec plus de 822 millions de dollars de recettes. Forcément, face à ce succès, la Warner lance la production d'une suite. Initialement, Wonder Woman 1984 devait sortir dans les salles obscures l'été dernier. Mais avec la pandémie de coronavirus, le film a été repoussé, pour être programmé ce Noël. Mais rebelote, les cinémas sont restés fermés. Une situation qui contraint la firme à sortir Wonder Woman 1984 directement en streaming sur HBO Max. En France, il va falloir attendre la réouverture des salles pour pouvoir découvrir le blockbuster DC.

Wonder Woman 3 est confirmé

Deux jours seulement après la sortie de Wonder Woman 1984 sur HBO Max, Warner Bros Studios vient d'officialiser un troisième opus. Une nouvelle qui a de quoi ravir Patty Jenkins, qui veut faire un troisième film pour boucler les aventures de son Amazone. Dans une apparition chez Variety, le chef de Warner Bros, Toby Emmerich, a déclaré :

Alors que les fans du monde entier continuent à célébrer Diana Prince, permettant la solide performance du week-end d'ouverture de "Wonder Woman 1984", nous sommes ravis de pouvoir continuer son histoire. Gal et Patty reviendront pour conclure la trilogie cinématographique déjà planifiée.

Wonder Woman 1984 ©Warner Bros Studios

C'est une nouvelle un peu surprenante et surtout annoncée très tôt. En effet, Wonder Woman 1984 ne reçoit pas des critiques très élogieuses et le film risque de faire un bide au box-office, accentué par la situation sanitaire actuelle. Pourtant, Warner Bros a confiance en Patty Jenkins et lui donne les clés pour mettre en scène ce qui semble être un ultime volet. Difficile de savoir quand est prévu ce troisième film. Le calendrier du DCEU est déjà assez chargé, et Patty Jenkins sera prochainement occupée avec la réalisation de Star Wars : Rogue Squadron et Cléopâtre. Deux gros morceaux qui devraient lui prendre du temps. Ainsi, même si Wonder Woman 3 est confirmé, ce n'est pas pour tout de suite.