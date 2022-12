Wonder Woman 3, Man of Steel 2 : le futur incertain des super-héros DC

Avec la fusion entre WarnerMedia et Discovery et l'arrivée de James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios, l'avenir du DCU va être bouleversé. Les deux hommes ont préparé un nouveau plan pour les prochaines années, dans lequel "Wonder Woman 3" semble exclu et "Man of Steel 2" en danger...

Le DCU va-t-il disparaître ?

La complexité - pour ne pas dire le bazar - du DCU va-t-elle définitivement couler cet univers super-héroïque ? Ou alors, le coup de grâce viendra-t-il des mauvais résultats financiers de Black Adam ? De son histoire tumultueuse avec Zack Snyder ? De la "double" existence bancale de personnages comme par exemple Batman et Harley Quinn, à la fois dans le DCU comme hors de celui-ci (Justice League et The Suicide Squad, The Batman et Joker : Folie à deux...) ? La liste des problématiques associées au développement du DCU, déjà riche de 11 films, est longue. Et il se pourrait que plutôt de réparer un édifice branlant, les nouveaux patrons de DC Studios James Gunn et Peter Safran le passent au bulldozer pour repartir de zéro...

Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros.

Clore le Snyderverse et rebooter

D'après The Hollywood Reporter, qui s'appuie sur de multiples sources, il semble d'ores et déjà presque acquis qu'il n'y aura ainsi pas de Wonder Woman 3, la proposition de Patty Jenkins ne collant pas à la stratégie et les plans construits par Gunn et Safran. Des plans qu'ils doivent présenter la semaine prochaine à David Zaslav, big boss de Warner Bros. Discovery. Chez Warner, et par extension chez DC Studios, le temps est à la transformation, et il apparaît très probable que la page du Snyderverse va être tournée. Parce que si l'incarnation actuelle de Wonder Woman doit s'arrêter là, l'effet domino semble inévitable.

Ainsi, le Superman d'Henry Cavill, apparu pour la première fois dans Man of Steel, premier film du DCU, pourrait être le prochain à voir son retour annulé. Et ce, malgré l'annonce du développement d'un Man of Steel 2, consécutif à son apparition à la fin de Black Adam, et officialisé par Henry Cavill lui-même.

Avec cette disparition progressive de la Justice League, Aquaman pourrait aussi remiser son trident au placard après la sortie d'Aquaman et le Royaume perdu. Jason Momoa est d'ailleurs le sujet de rumeurs persistantes l'envoyant incarner un nouveau super-héros DC, l'extra-terrestre ultra-violent Lobo. Quant à The Flash, avec dans le rôle-titre le très controversé et ingérable Ezra Miller, il est tout autant un potentiel succès financier qu'une épine dans le pied de Warner... Les autres super-héros doivent faire un caméo dans ce film prévu pour le 21 juin 2023 mais, toujours selon les sources de The Hollywood Reporter, des discussions sont actuellement en cours au sujet de retirer ou non celui d'Henry Cavill...

Arthur Curry (Jason Momoa) - Aquaman ©Warner Bros.

Le style James Gunn au pouvoir

À ce stade, les spéculations vont donc bon train et les certitudes ne se dessineront qu'à l'issue de la prochaine rencontre entre le duo James Gunn - Peter Safran et David Zaslav. Mais il est très clair que James Gunn, dont les films Les Gardiens de la Galaxie chez Marvel et The Suicide Squad chez DC ont été très appréciés, va imposer son style, sensiblement éloigné de celui du Snyderverse.

Exemple éclatant, le succès critique de The Suicide Squad en 2021 comparé à l'échec du Suicide Squad de David Ayer en 2016 a envoyé un signal fort, quelques mois après la réception finalement tiède du très attendu Zack Snyder's Justice League, résultat d'une campagne acharnée pour que Zack Snyder, remplacé par Joss Whedon sur Justice League en 2017, montre enfin sa propre version.

Les temps changent, et le bouleversement devrait donc être majeur. Affaire à suivre.