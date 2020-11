Wonder Woman : Patty Jenkins évoque un troisième épisode et un spin-off sur les Amazones

Tandis que « Wonder Woman 1984 » n'est même pas sorti, la réalisatrice Patty Jenkins évoque déjà un troisième épisode et un projet inédit : un spin-off sur les Amazones. Découvrez les détails de ces prochains longs-métrages.

Patty Jenkins : la reine du DC Extended Universe (DCEU)

En 2017, Patty Jenkins a sauvé le DCEU de la tourmente. Tandis que l'univers connecté DC avait besoin de souffler, régulièrement descendu par la presse, la cinéaste est arrivée en messie avec Wonder Woman. Porté par Gal Gadot et Chris Pine, le film a reçu des critiques majoritairement positives et a surtout explosé le box-office. Pour un budget de 149 millions de dollars, l'œuvre en a rapporté plus de 821 millions. Face à ce triomphe, Warner Bros a donné les clés de Wonder Woman 1984 à Patty Jenkins. Et fait inespéré, le film sortira le 16 décembre prochain dans nos cinémas.

La cinéaste a de la suite dans les idées

Patty Jenkins ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La cinéaste semble prendre un certain plaisir à diriger Gal Gadot et le monde de Wonder Woman puisqu'elle est désireuse de continuer à développer cette partie de l'univers DC. Ainsi, la réalisatrice pense déjà à un Wonder Woman 3. Alors que le deuxième volet n'est toujours pas sorti, l'artiste veut mettre en scène une troisième aventure de la justicière. Mais ce n'est pas tout. Patty Jenkins souhaiterait également développer un spin-off sur les Amazones. Pour le moment, elle aimerait que ce projet soit un film. Mais Warner pourrait facilement décliner cette idée sous la forme d'une série TV pour HBO Max. En tout cas, Patty Jenkins s'est étendue sur ces sujets au micro de Geek Magazine :

C'est une histoire que Geoff Johns et moi avons inventée puis présentée à Warner Bros. Les événements de cette histoire ont lieu après que Diana a quitté Themyscira, l'île des Amazones, et il y a quelques rebondissements liés à ce qui va se passer entre Wonder Woman 1984 et Wonder Woman 3. La production du projet n'a pas encore officiellement commencé, mais j'espère que nous aurons l'autorisation parce que j'aime cette histoire.

Wonder Woman ©Warner Bros Studios

Geoff Johns est un habitué de l'univers DC. Il est notamment le scénariste de Titans, de Aquaman, de Flash, de Arrow ou encore de Smallville. Il a également mis en scène des épisodes de Stargirl. Ainsi, ce projet de spin-off semble déjà bien avancé, et Patty Jenkins n'attend plus que le feu vert des studios. Un projet qui pourrait être intéressant et permettre de développer l'univers généreux des Amazones. Mais le studio ne s'est pas encore engagé dans ce projet personnel de Patty Jenkins. Les performances au box-office de Wonder Woman 1984 devraient permettre à Warner Bros de se motiver, ou au contraire, de mettre un frein à cette idée.