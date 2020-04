Wonder Woman : une actrice veut un spin-off sur les Amazones

Wonder Woman premier du nom est l'une des belles réussites de DC sur le grand écran. Le second épisode est hautement attendu et, en parallèle, Connie Nielsen (qui incarne Hippolyta) souhaiterait qu'un spin-off voit le jour pour se concentrer sur les Amazones. Bonne idée ?

Avant qu'elle ne débarque dans le monde des hommes, on a pu voir ce qu'était la vie de Diana chez les Amazones, sur l'île de Themyscira. Cette partie de Wonder Woman permet d'en savoir plus sur cette tribu de femmes fortes, même si elle perd en importance dans la seconde partie du film. On a notamment pu découvrir Hippolyta, qui est la meneuse ainsi que la mère de notre héroïne. Une figure importante, qu'on retrouvera dans Wonder Woman 1984. Son interprète Connie Nielsen, aimerait bien que son personnage prenne plus d'épaisseur et souhaiterait que cela passe par la naissance d'un spin-off qui se concentrerait sur les Amazones. C'est durant une discussion avec Coming Soon qu'elle a avoué qu'elle "adorerait faire ça."

Un spin-off à Wonder Woman déjà évoqué par Patty Jenkins

On suppose qu'elle entend par-là que l'éventuel film pourrait se concentrer sur la vie de ces femmes avant que Diana ne les quitte. Mais ce cas de figure impliquerait que Gal Gadot soit dans le film. Ou alors, on peut penser que ce scénario pourrait se dérouler quand la super-héroïne a quitté les siennes. En tout cas, Connie Nielsen a des raisons d'y croire depuis que Patty Jenkins a dévoilé lors de la dernière Comic-Con au Brésil que la Warner était intéressée par un spin-off sur les Amazones !

Impossible, à l'heure actuelle, d'en savoir plus sur l'avancement de ce projet. Ni s'il va vraiment voir le jour. Mais ce spin-off pourrait être une bonne idée afin de nous faire patienter entre Wonder Woman 1984 et un très possible troisième film. Quand on voit que la Warner a donné le feu vert pour un spin-off d'Aquaman sur La Tranchée, on se dit que les Amazones ont de bonnes chances de s'offrir une sortie en marge des aventures principales de Diana.

D'abord attendu au mois de juin dans les salles, Wonder Woman 1984 a aussi été reporté à cause de la pandémie actuelle. Les spectateurs vont devoir attendre un peu plus - mais pas trop non plus - puisque c'est le 12 août que le film est maintenant programmé dans les salles françaises.