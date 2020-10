Wonderland : une nouvelle adaptation d'Alice au pays des merveilles sur Netflix

Netflix se lance dans une relecture moderne de "Alice au pays des merveilles", un texte que l'on ne présente plus. La plateforme s'allie avec la jeune actrice et chanteuse Sabrina Carpenter pour ce projet qui va proposer des séquences musicales.

Alice au pays des merveilles : un voyage pas comme les autres

Alice au pays des merveilles est une histoire connue de tous, qui a inspiré une multitude d'artistes. Son influence se ressent dans plusieurs domaines. Le cinéma évidemment, la littérature, la musique, les arts plastiques... L'univers inventé par Lewis Carroll demeure si particulier qu'on ne peut que continuer de l'admirer. L'histoire débute avec Alice, une jeune fille comme les autres qui fait la rencontre d'un lapin blanc très étrange. Celui-ci clame qu'il est en retard, avec une montre à la main. Curieuse, Alice le suit dans son terrier et va faire une chute inattendue qui va la transporter au pays des merveilles. Un endroit qui change du monde qu'elle connaît. Son émerveillement va être tempéré par des rencontres déstabilisantes et en particulier quand elle va devoir fuir la terrifiante Reine de coeur.

Wonderland : un film musical qui a son actrice principale

Dans sa course à la réactualisation de ses oeuvres phares, Disney s'est déjà lancé dans une nouvelle version d'Alice au pays des merveilles. À Netflix de s'y essayer avec le long-métrage Wonderland. The Hollywood Reporter annonce que le projet se développe avec l'actrice Sabrina Carpenter dans le rôle principal. La jeune femme de 21 ans, aussi connue pour ses talents de chanteuse, est identifiée par le public de Disney.

Elle a tenu le rôle principal dans Le Monde de Riley et La Loi de Milo Murphy, deux programmes Disney Channel. Elle file sur Netflix, également avec la casquette de productrice exécutive. Il fallait un talent à l'aise dans le chant pour Wonderland car le film entend être une comédie musicale. L'idée est de reprendre le classique de Lewis Carroll pour en sortir une lecture plus contemporaine. L'intrigue, sur laquelle on ne sait pas grand chose, se déroulera dans un festival de musique appelé Wonderland.

Aucun réalisateur n'est encore annoncé pour mettre en images le script signé par Ross Evans. Ce n'est pas le seul conte culte que Netflix va proposer dans son catalogue. On ne peut oublier que Guillermo del Toro travaille sur son Pinocchio, qui sera aussi une version musicale ! Entre les deux, on ne va pas vous mentir : ce dernier nous attire plus que Wonderland.