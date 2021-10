Wonka : des grandes stars au casting du préquel de Charlie et la chocolaterie

Actuellement en tournage dans les environs de Londres, "Wonka" de Paul King racontera les débuts de Willy Wonka, interprété par Timothée Chalamet. D'autres comédiens viennent de se joindre au projet, constituant ainsi un casting cinq étoiles.

Le réalisateur de Paddington derrière la caméra de Wonka

Si le nom de Paul King ne vous dit rien, il est temps de se mettre à la page. Il est en effet le scénariste et réalisateur de Paddington et Paddington 2, deux grands succès sortis en 2014 et 2017. Des réussites qui ont joué pour le désigner comme réalisateur du prochain film musical Wonka, préquel à l'histoire de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, déjà adapté plusieurs fois au cinéma. Le film vient de débuter son tournage en Angleterre, et sa date de sortie est pour le moment fixée au 15 mars 2023. Le film se penchera sur la jeunesse et les débuts de chocolatier de Willy Wonka. Si l'univers en lui-même est déjà très séduisant, que dire alors de son casting cinq étoiles ?

Rowan Atkinson ©France Télévisions Distribution

Un casting de stars pour raconter le héros de Roald dahl

Il a été longtemps question d'un choix à faire entre Tom Holland et Timothée Chalamet pour incarner le personnage. C'est finalement le second qui interprète le rôle-titre de Wonka, et c'est un nouveau rôle majeur et populaire après celui de Paul Atréides dans Dune de Denis Villeneuve. Sachant qu'il va ainsi succéder à Johnny Depp, qui tenait le rôle dans le film de 2005 de Tim Burton, sa performance devrait être scrutée de près.

Autour de lui, c'est un défilé de très grands talents, britanniques pour la plupart. Rowan Atkinson, éternel Mr. Bean, sera de la partie, ainsi que Olivia Colman. Si Rowan Atkinson a un rapport très distant au cinéma, Olivia Colman est parmi les actrices les plus demandées du moment. On a pu la voir récemment dans La Favorite (pour lequel elle reçoit l'Oscar de la meilleure actrice), The Father, et on la découvrira bientôt dans The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal. Autre actrice de première classe, Sally Hawkins, notamment nommée à l'Oscar pour sa performance dans La Forme de l'eau, et déjà présente dans les deux films Paddington.

Le reste du casting se compose notamment de Keegan-Michael Key, Simon Farnaby et Jim Carter.