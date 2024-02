Willy Wonka : cette expérience immersive tourne au fiasco (et fait pleurer les enfants)

À Glasgow, une expérience immersive inspirée de l'univers de Willy Wonka promettait de plonger ses visiteurs dans un monde de pure magie. Attendue avec impatience par les fans du célèbre chocolatier, cette aventure a malheureusement tourné court. Mais depuis deux jours, elle fait le bonheur d'internet.

Willy Wonka du rêve au cauchemar

En 2023, Willy Wonka, le célèbre chocolatier de Charlie et la chocolaterie, a connu un regain d'intérêt grâce au film Wonka avec Timothée Chalamet, qui relatait ses débuts. Au box-office, le film réalisé par Paul King a connu un énorme succès, avec plus de 600 millions de dollars de recettes à travers le monde. Une popularité énorme, qui a touché une nouvelle génération, qui n'était pas forcément familière du conte de Roald Dahl.

À Glasgow, en Écosse, cette popularité a conduit une entreprise à imaginer une expérience immersive autour de l'univers de Willy Wonka, mais le projet qui devait se tenir les 24 et 25 février a rapidement tourné au fiasco.

Les organisateurs avaient promis une immersion totale dans la magie de la chocolaterie, avec des décors féeriques et des animations inspirées de l'univers de Roald Dahl. Cependant, peu après son ouverture, l'événement a été critiqué pour ne pas avoir tenu ses promesses, qualifié de farce par les participants.

Sur les réseaux sociaux, des images et des vidéos de l'expérience ont fait le buzz. On peut en effet remarquer que les décors sont très pauvres, et les activités proposées catastrophiques, voire traumatisantes pour les plus jeunes enfants, à l'image de ce personnage masqué vêtu de noir, qui surgit de derrière un miroir :

Une comédienne témoigne

Face au fiasco général déclenché par cette expérience, qui coûtait tout de même plus de 40 euros, les spectateurs ont commencé à demander réparation. Alors que les familles s'attendaient à des décors majestueux, et une immersion totale dans l'univers de Wonka, comme le promettait le site officiel de l'expérience, elles n'ont trouvé que quelques objets en plastique, éparpillés dans un hangar, et des décors ridicules.

Un groupe Facebook de parents mécontents a été créé depuis, certains témoignant même que leurs enfants étaient "partis en pleurant" face au fiasco total de cette expérience, et qu'ils espéraient être remboursés pour publicité mensongère et arnaque.

Une des comédiennes, engagées pour l'expérience, a tenu à témoigner auprès du site Vulture. Elle a très vite fait le buzz pour cette photo sur laquelle son désespoir se lit sur son visage :

Kirsty Paterson a ainsi confié qu'elle avait été choquée devant tant d'amateurisme :

Franchement, ça m'a prise de court. Je ne pensais pas tomber sur ça. Ça ressemblait à une mise en place, mais juste le début, rien de fini. C'était notre première rencontre avec les autres acteurs. Jamais de ma vie j'avais eu le script juste la veille. Quand ils ont dit "improvisez", j'étais dubitative. Si t'as écrit un script, normalement t'es attaché à tes mots, non ? L'idée que ça puisse être du boulot d'IA m'a traversé l'esprit, mais le contrat était déjà signé.

Professionnelle, Kirsty Paterson a tout de même souhaité aller au bout de son engagement, et offrir ce qu'elle pouvait de joie aux enfants :

J'étais à deux doigts de tout laisser tomber, parce que ça ne correspondait pas à ce que j'avais en tête en signant. Mais je ne voulais pas abandonner l'équipe. Malgré le décor catastrophique, on a essayé de bien faire notre part, d'apporter un peu de joie. Après le premier groupe d'enfants, on nous a dit d'oublier le script et de laisser les visiteurs se promener librement.

L'experience immersive Willy Wonka tourne au fiasco © Stuart Sinclair / Facebook

La police appelée

Face à de très nombreuses plaintes, la police de Glasgow a même été appelée sur les lieux, comme nous l'apprend le New York Times. Mais elle n'a pas jugé qu'il était utile d'intervenir, car l'événement a été annulé dès l'après-midi du 24 février. Toujours selon le New York Times, les organisateurs, The House of Illuminati, auraient posté un message d'excuses sur leur page Facebook, qui a depuis été supprimé :

Nous nous excusons pleinement pour ce qu'il s'est passé, et nous engageons à rembourser chaque personne qui a acheté un ticket

Le créateur de l'expérience, Billy Coull, a déclaré (via The Independant) qu'il était "vraiment choqué que l'événement n'ait pas répondu aux attentes" et qu'il était "profondément désolé".

Le comble dans tout ça ? Il n'y avait même pas de chocolat.