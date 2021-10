Wonka : première image de Timothée Chalamet dans le préquel de Charlie et la chocolaterie

Timothée Chalamet sera Willy Wonka dans le film préquel de "Charlie et la chocolaterie". Le comédien se dévoile dans la peau du personnage avec une première image du tournage.

Un préquel pour Charlie et la chocolaterie

L'histoire de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl est bien connue. Notamment parce qu'elle a eu droit à plusieurs adaptations au cinéma. En 1971 notamment, avec le réussi Charlie et la chocolaterie de Mel Stuart, avec Gene Wilder en Willy Wonka. Et évidemment le Charlie et la chocolaterie de 2005 réalisé par Tim Burton et porté par Johnny Depp. Le récit va à nouveau inspirer le cinéma puisqu'un préquel est en préparation, sous le titre Wonka. Un film musical qui se penchera donc sur la jeunesse et les débuts du chocolatier.

Willy Wonka (Johnny Depp) - Charlie et la chocolaterie ©Warner Bros.

Pour réaliser ce film, c'est Paul King qui a été engagé. Ce dernier est notamment connu pour avoir mis en scène Paddington et Paddington 2. Devant la caméra, on retrouvera un gros casting avec Timothée Chalamet dans le rôle-titre, mais également Rowan Atkinson, Olivia Colman, ou encore Sally Hawkins.

Timothée Chalamet se dévoile déjà en Wonka

Alors que le tournage a tout juste débuté, une première image a déjà été dévoilée. C'est sur le compte Instagram de Timothée Chalamet qu'on a pu découvrir l'acteur dans la peau du personnage. Chapeau haut de forme marron, veste rouge et foulard, il arbore une tenue entre celle de Johnny Depp et celle de Gene Wilder.

Une seconde image intrigante est présente dans le post, montrant une minuscule boîte cachée vraisemblablement dans la cane de Willy Wonka. Dans tous les cas, cette première photographie de Timothée Chalamet sur le tournage du film est plutôt convaincante. Nul doute qu'avec ce rôle le comédien devrait voir sa popularité grandir encore davantage. Rappelons qu'il est déjà à la tête d'une très grosse production avec Dune, dans les salles depuis le 15 septembre. Concernant Wonka, le long-métrage est prévu pour le 15 mars 2023.