Wonka : une bande-annonce merveilleuse pour le film avec Timothée Chalamet

La première bande-annonce de "Wonka", le préquel de "Charlie et la chocolaterie" avec Timothée Chalamet dans le rôle principal, a été dévoilée. Découvrez la vidéo ci-dessus.

Un préquel pour Charlie et la chocolaterie

C'est en 1964 qu'a été publié pour la première fois aux Etats-Unis Charlie et la Chocolaterie de Roald Dahl. Un roman célèbre qui a eu droit à une adaptation marquante de Mel Stuart en 1971, dans lequel Gene Wilder incarnait Willy Wonka, le mystérieux fabricant de chocolats qui invite un jour cinq familles dans sa fabrique. Il y a ensuite eu le Charlie et la Chocolaterie (2005) de Tim Burton, moins merveilleux que son prédécesseur mais qui a tout de même engrangé plus de 474 millions de dollars de recettes au box-office mondial.

Cette année, l'univers de Roald Dahl sera encore à nouveau mis en avant au cinéma, mais cette fois avec un préquel. Titré Wonka, le film va raconter la jeunesse du protagoniste. Si à la réalisation on retrouve Paul King, qui s'est illustré en dirigeant Paddington et Paddington 2, c'est surtout la présence de Timothée Chalamet dans le rôle-titre qui a offert au long-métrage un sérieux coup de projecteur. Olivia Colman, Sally Hawkins et Rowan Atkinson sont également au casting.

Timothée Chalamet devient Willy Wonka dans la bande-annonce

Après un tournage débuté en septembre 2021, une première bande-annonce de Wonka a enfin été dévoilée (vidéo en une d'article). L'occasion de voir la star de Dune dans son costume pourpre avec son chapeau haut de forme, et d'avoir une meilleure idée du style du film. Le merveilleux est ainsi bien de la partie. On sent une œuvre colorée avec Willy qui laisse parler son imaginaire avant d'arriver à ses fins en proposant des chocolats capables notamment de faire voler.

Timothée Chalamet - Wonka ©Warner Bros.

On peut également penser à Mary Poppins, comme sur cette scène où la jeune acolyte de Willy s'envole avec des ballons. On peut également voir à la fin de cette bande-annonce un Oompa Loompas (ces petits hommes aux cheveux verts et au teint orangé) interprété par Hugh Grant. Wonka s'annonce donc comme le film de Noël de cette fin d'année. Il sortira en salles le 13 décembre 2023.