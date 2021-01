Wonka : Warner cible deux énormes star pour le préquel de Charlie et la Chocolaterie

C'est le genre de projet que l'on pourrait suivre d'un œil distrait. Le préquel de "Charlie et la Chocolaterie" sur le personnage de Wonka est en développement chez Warner. Le studio aurait dans son viseur deux énormes stars du moment pour le rôle principal. L'une d'elles est personne d'autre que Tom Holland, l'actuel détenteur du costume de Spider-Man.

Les origines de Willy Wonka explorées

Paul King (Paddington) est le réalisateur choisi par Warner pour mener à bon port Wanka. Ce projet racontera les origines de la figure centrale dans Charlie et la Chocolaterie. L'écrivain Roald Dahl a inventé ce personnage haut en couleurs, un excentrique propriétaire d'une chocolaterie qui fait rêver les enfants. Son entreprise a d'abord connu une véritable crise, à cause de l'espionnage industriel. Après un passage à vide, elle a repris de sa superbe quand Willy Wonka s'est mis à travaillé avec des Oompas-Loompas, un peuple de petits êtres qui sont à son service en échange de graines de cacao. Une main d'œuvre surprenante et inhabituelle, que les chanceux détenteurs d'un ticket d'or vont découvrir de leurs propres yeux.

On ne va pas vous refaire dans les grandes largeurs l'histoire de Charlie et la Chocolaterie tant elle est connue sur plusieurs générations. Tim Burton est le dernier à avoir tenté une adaptation au cinéma. Dans Wonka, pas question de retraiter les habituels motifs narratifs. Le scénario va faire un saut dans le passé pour s'attarder en particulier sur le propriétaire de l'usine. Nous allons découvrir qui il était avant de devenir le roi du chocolat et surtout comment il a découvert l'étrange peuple des Oompas-Loompas.

Warner se cherche une star

Malgré son rattachement à un écrit culte, on avait un intérêt des plus modérés pour ce projet. Le recyclage et les histoires dérivées, on en voit un peu trop depuis des années. Mais voilà que Collider annonce que le studio aurait Tom Holland et Timothée Chalamet en ligne de mire pour le rôle principal. Est-ce une réelle surprise ? Pas vraiment. Les deux étant les plus grosses stars masculines dans cette tranche d'âge (aux alentours de 25 ans).

Paul Atreides (Timothée Chalamet) - Dune ©2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

Rien n'indique encore que l'un comme l'autre a un intérêt pour le rôle ou qu'ils seront disponibles. Ces deux noms sont néanmoins évocateurs des ambitions de Warner, qui souhaite une star renommée pour incarner son film. En 2018, les noms étaient différents mais l'intention déjà similaire. Collider évoquait à cette période Ryan Gosling, Donald Glover et Ezra Miller. On ne sait pas si le rôle leur a été proposé depuis ce temps mais le média ne les considère plus comme des candidats.

En attendant de savoir qui aura ce rôle en tête d'affiche, Warner vient d'annoncer que la sortie de Wonka aura lieu le 17 mars 2023 sur les écrans américains. On a le temps de voir venir mais la production pourrait débuter cette année si les conditions sont remplies.