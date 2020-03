Woody Allen se lâche contre Timothée Chalamet dans ses mémoires

Le réalisateur Woody Allen s'en prend à l'acteur Timothée Chalamet dans ses mémoires. Ce dernier a tourné dans la comédie romantique « Un Jour de Pluie à New York », avant de se désolidariser du cinéaste.

Timothée Chalamet a joué dans la comédie romantique Un Jour de Pluie à New York, réalisée par Woody Allen et sortie le 18 septembre dernier en France. Mais plus tard, il s'est éloigné du célèbre cinéaste, s'est désolidarisé et a renié sa participation au film. Il a même fait don de son salaire à une œuvre caritative. Un retournement de veste qui n'a pas plu à Woody Allen, comme ses mémoires en témoignent.

Nombreuses sont les stars à discréditer Woody Allen et déclarer qu'elles regrettent avoir tourné avec lui. Surtout avec le mouvement #MeToo, qui a accentué ces dénonciations. Woody Allen est accusé d'avoir agressé sexuellement sa fille Dylan Farrow, ce qu'il nie avec véhémence.

Tout ça pour un Oscar ?

Au moment de sa déclaration en janvier 2018, Timothée Chalamet était largement salué pour sa prestation dans Call me by your Name de Luca Guadagnino. Il était même nommé aux Oscars pour la statuette du Meilleur acteur. Dans ses mémoires, Apropos of Nothing, Woody Allen a affirmé que le jeune acteur a fait tout ceci pour améliorer ses chances de succès aux Oscars. Voici un extrait de son bouquin :

Les trois acteurs de "Un Jour de Pluie à New York" étaient excellents. C'était un plaisir de travailler avec eux. Timothée a ensuite déclaré publiquement qu'il regrettait d'avoir travaillé avec moi et qu'il avait donné son argent à une œuvre caritative. Mais il a juré à ma sœur qu'il était obligé de le faire car il était candidat à un Oscar pour "Call me by your Name". Lui et son agent estimaient qu'il avait une meilleure chance de gagner s'il me dénonçait. Alors il l'a fait.

Timothée Chalamet a publié une déclaration sur Instagram le 16 janvier 2018. Il y annonçait qu'il ne voulait pas profiter du fruit de son travail sur Un Jour de Pluie à New York. Il a préféré donner ses gains à Time's Up, au LGBT Center et à Rape, Abuse et Incest National Network. Finalement, Chalamet n'a pas remporté d'Oscar.

Les mémoires de Woody Allen ont été publiées lundi par Arcade Publishing. Son éditeur d'origine, Hachette Book Group, a abandonné l'idée de publier son livre à la suite de réactions violentes contre sa décision de travailler avec le cinéaste. L'un des enfants de Woody Allen, l'éminent journaliste Ronan Farrow, faisait partie des personnes condamnant l'entreprise pour avoir l'intention de publier le livre.

Au moment de sa sortie, Un Jour de Pluie à New York avait également affronté de nombreuses controverses entourant son réalisateur. Tourné en 2017, il devait initialement être diffusé par Amazon. Mais l'entreprise s'est rétractée. Le film n'a toujours pas de distributeur au Royaume-Uni et aux États-Unis. En France, le film a été distribué par Mars Film. Le long-métrage a rapporté un peu plus de 20 millions de dollars, uniquement sur le marché étranger.