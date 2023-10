World War Z 2 : David Fincher parle de la suite qui n'a jamais vu le jour

Alors que le monde du cinéma frissonnait à l'idée de voir David Fincher s'emparer de la suite de "World War Z", le projet est tombé à l'eau. À l'occasion d'une récente interview, le réalisateur a expliqué pourquoi il était "soulagé" de ne pas avoir mis en scène "World War Z 2" avec Brad Pitt.

World War Z : Brad Pitt face aux zombies

Le film World War Z, sorti en 2013, a marqué les esprits avec son approche unique de l'apocalypse zombie. Réalisé par Marc Forster et basé sur le roman éponyme de Max Brooks paru en 2006, le film mettait en vedette Brad Pitt dans le rôle d'un ancien employé de l'ONU parcourant le monde pour trouver un remède à une pandémie zombie massive. Malgré des scènes d'action impressionnantes (on se rappelle encore la séquence à Jérusalem) et un succès retentissant au box-office, récoltant plus de 540 millions de dollars à l'échelle mondiale, la suite tant attendue n'a jamais vu le jour.

La première mention d'une suite remonte à octobre 2013, quelques mois seulement après la sortie du film. Juan Antonio Bayona avait été initialement annoncé comme réalisateur, mais il a finalement quitté le projet. En août 2016, David Fincher, collaborateur de longue date de Brad Pitt, a été annoncé à la réalisation. Cependant, malgré plusieurs annonces de dates de tournage, le projet a été constamment repoussé en raison de divers engagements des acteurs et du réalisateur.

En 2019, la Paramount a définitivement enterré le projet, pour des raisons budgétaires (même si Fincher avait signé pour un budget nettement inférieur à celui du premier).

David Fincher "soulagé" de ne pas avoir réalisé la suite

Dans une interview récente donnée à Variety à l'occasion de la sortie prochaine de son nouveau film, The Killer, sur Netflix le 10 novembre, David Fincher a exprimé son soulagement que la suite de World War Z ne se soit jamais concrétisée. Selon lui, le scénario de la suite était trop similaire à celui de la célèbre adaptation de jeu vidéo de HBO, The Last of Us. Fincher a ainsi déclaré :