Ce soir à la TV : avec 540M de dollars au box-office, ce film de zombies est le plus grand succès du genre

Ce soir TFX diffuse l'ultra-spectaculaire "World War Z", film de zombies aux séquences d'action monumentales porté par Brad Pitt et plus grand succès au box-office de l'histoire pour un film de ce genre.

Quand Brad Pitt traque un virus zombie

Ce n'est pas dans ce genre de cinéma qu'on attend une superstar telle que Brad Pitt, et pourtant... En 2013, après des années de développement et une production laborieuse, c'est avec la double casquette d'acteur-producteur que Brad Pitt porte le spectaculaire World War Z, sous la direction de Marc Forster.

Un jour comme les autres, Gerry Lane (Brad Pitt) et sa famille se retrouvent coincés dans un embouteillage monstre sur leur trajet quotidien. Ancien enquêteur des Nations Unies, Lane comprend immédiatement que la situation est inhabituelle. Tandis que les hélicoptères de la police sillonnent le ciel et que les motards quadrillent les rues, la ville bascule dans le chaos... Les gens s’en prennent violemment les uns aux autres et un virus mortel semble se propager.

Pour accompagner Brad Pitt au casting, on retrouve notamment dans World War Z Mireille Enos, James Badge Dale, Grégory Fitoussi ou encore Pierfrancesco Favino. Un casting étendu et international, parfait pour ce film de zombies autant que film catastrophe qui se déroule aux quatre coins du monde.

Le genre du film de zombies, devenu populaire dans sa version moderne avec la "Saga des zombies" de George A. Romero et particulièrement La Nuit des morts-vivants en 1968 puis sa suite Zombie en 1978, a pris progressivement de l'importance au sein du genre plus large du cinéma d'horreur. Une importance croissante soutenue aussi par l'industrie du jeu vidéo, avec des séries très populaires comme par exemple Resident Evil. Au début des années 2000, Danny Boyle et Zack Snyder connaissent respectivement le succès critique et commercial avec 28 jours plus tard et L'Armée des morts. En 2010, le succès immédiat de la série The Walking Dead confirme alors la grande popularité du genre du film de zombies sur tous les formats.

Le plus grand succès pour un film de zombies

Brad Pitt, via sa société Plan B Entertainment, a eu le nez creux et a acquis dès 2006 les droits du roman "World War Z" de Max Brooks. D'abord prévu en 2009, le tournage prend du retard et débute finalement en juillet 2011. La production est laborieuse, enchaînant réécritures, tensions, problèmes d'effets spéciaux, si bien que d'importants reshoots sont nécessaires durant l'année 2012. Avec un an de retard, World War Z arrive enfin dans les cinémas à l'été 2013.

World War Z ©Paramount Pictures

Bien qu'ayant coûté très cher, autour des 190 millions de dollars - mais certaines sources indiquent plutôt 260 millions -, World War Z est assez réussi pour exploser le box-office et devenir le plus grand succès au box-office mondial pour un film de zombies. En effet, il rapporte plus de 540 millions de dollars. Loin devant Resident Evil : Chapitre final, deuxième plus grand succès commercial du genre avec 312 millions de dollars encaissés.

Mieux encore, World War Z est à la quatrième place des plus grands succès du cinéma d'horreur, tous sous-genres confondus, derrière Ça (2017), Sixième Sens (1999) et Je suis une légende (2007).