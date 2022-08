X-Men dans le MCU : le nouveau professeur X déjà trouvé ?

Depuis le rachat de la Fox par Disney, la firme aux grandes oreilles détient désormais les droits d'adaptation des X-Men. Ils devraient bientôt rejoindre le MCU avec un tout nouveau casting. Un acteur bien connu des fans de séries pourrait avoir été approché pour le rôle du Professeur X.

X-Men : déjà deux trilogies au cinéma

Apparus pour la première fois en 1963 sous la plume de Stan Lee et Jack Kirby, les X-Men ont squatté les écrans de cinéma durant près de deux décennies. En effet, en 2000, sort le film éponyme de Bryan Singer. Il réalise un bon score au box-office mondial, ce qui engendre deux suites sorties en 2003 et 2006.

Au casting, on retrouvait notamment Hugh Jackman (Wolverine, qui a également eu droit à sa propre série de films), Ian McKellen (Magneto), Patrick Stewart (Charles Xavier) et Famke Janssen (Jean Grey).

Hugh Jackman (Wolverine) dans X-Men © 20th Century Fox

En 2011, le réalisateur Matthew Vaughn s'attaque à la jeunesse des mutants avec sa trilogie débutée par le bien nommé X-Men : Le Commencement. Pour l'occasion, un tout nouveau casting débarque à commencer par Michael Fassbender et James McAvoy qui campent respectivement des jeunes Magneto et Charles Xavier. Le film rencontre un beau succès, et trois autres suites voient le jour en 2014, 2016 et 2019 : Days of Future Past, Apocalypse et Dark Phoenix.

Le nouveau professeur X déjà trouvé ?

Après le rachat de la 20th Century Fox par Disney, la firme détient désormais les droits d'adaptation des célèbres mutants. Ils devraient donc prochainement débarquer dans le MCU, même si leur avenir demeure pour l'instant assez flou. Un indice a cependant été introduit dans la série Mrs Marvel, de quoi augurer de leur arrivée imminente (peut-être dans la phase 6 du MCU ?).

Et qui dit nouveaux films, dit forcément nouveau casting. Si Disney veut repartir sur de nouvelles bases, c'est une étape qui semble inéluctable.

Alors qu'aucune annonce officielle de casting n'a pour l'instant filtré, un acteur a confié qu'il avait eu des contacts avec Marvel pour un futur rôle dans le MCU (via AV Club). Il s'agit de Giancarlo Esposito, qui est déjà sous contrat avec Disney puisqu'il interprète Moff Gideon dans la série The Mandalorian.

Moff Gideon (Giancarlo Esposito) dans la série The Mandalorian © Disney

Même si l'acteur n'a pas révélé de quel rôle il s'agissait, son profil correspond parfaitement à celui du Professeur X, d'autant plus que Giancarlo Esposito avait déjà exprimé son souhait de jouer le rôle. Habitué à camper des antagonistes, le comédien interprète également le rôle de Gus Fring dans Breaking Bad et Better Call Saul et Stan Edgar dans The Boys.