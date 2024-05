X-Men : un nouveau film est (enfin) en préparation pour le MCU

Alors que la série d’animation "X-Men ’97" a récemment fait un carton sur Disney+, Marvel Studios a décidé d’accélérer le développement d’un nouveau film en live action sur les célèbres mutants.

Marvel Studios développe un nouveau film X-Men

La franchise X-Men fait partie des plus prolifiques à avoir vu le jour. En tout, elle se compose de treize films. Trois font partie de la série principale, quatre de la série préquelle, trois de la série dérivée sur le personnage de Wolverine et deux sur celui de Deadpool. Le spin-off Les Nouveaux Mutants complète la liste des longs-métrages de la saga. Toutefois, cette dernière va bientôt être enrichie d’un nouvel opus.

Plus tôt cette année, la série d’animation X-Men ’97 est sortie sur Disney+. Elle a enthousiasmé les abonnés de la plateforme, récoltant de nombreuses louanges. Or, Deadline nous apprend aujourd’hui que ce succès a poussé Marvel Studios à accélérer le développement d’un nouveau film X-Men en live action. Kevin Feige le produira. Et le studio a déjà ciblé un scénariste pour ce projet.

Michael Lesslie au scénario ?

Toujours d’après le média américain, Marvel Studios a ainsi entamé des négociations avec Michael Lesslie pour écrire le nouveau long-métrage X-Men. Si ces négociations aboutissent, le scénariste développera le film avec Kevin Feige et un réalisateur, qui reste encore à trouver.

Le choix de Marvel Studios de proposer le poste de scénariste à Michael Lesslie prouve que ce dernier a la cote à Hollywood pour raviver des franchises. Récemment, il a signé le scénario de Hunger Games : La Ballade du Serpent et de l’oiseau chanteur. Il a aussi écrit le script d’Insaisissables 3, dont on attend des nouvelles.

Une sortie pas pour tout de suite

Le nouveau film X-Men n’en est qu’au début de son développement. Il faudra donc attendre un moment avant de pouvoir le découvrir. Avant cela, la deuxième saison de X-Men ’97 sortira sur Disney+, même si l’on ne sait pas encore quand. Au cinéma, on pourra aussi retrouver des personnages de l’univers X-Men dans Deadpool & Wolverine. Le film sortira le 24 juillet prochain dans les cinémas français. Il s’agira du premier long-métrage avec des personnages de la franchise sur les célèbres mutants à faire partie du MCU (Marvel Cinematic Universe).