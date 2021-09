X-Men : James McAvoy rejouera le Professeur X à une condition

En 2011, James McAvoy est choisi pour interpréter Charles Xavier aka le Professeur X dans X-Men : Le Commencement. Il campe le personnage jeune, tandis que Patrick Stewart est sa version plus âgée. McAvoy sera le Professeur X dans trois autres films : X-Men : Days of Future Past, X-Men : Apocalypse et X-Men : Dark Phoenix. Il fait également une apparition dans Deadpool 2.

Mais après le rachat de la Fox par Disney, l'avenir des mutants reste incertain. Il est évident que le studio cherche à les intégrer au MCU, mais nous ne savons pas encore de quelle manière ils reviendront sur le devant de la scène. Ils pourraient profiter de l'arrivée du multivers introduit dans la série Loki pour faire leur retour, ce qui laisserait la possibilité aux acteurs de revenir.

Dans une récente interview donnée à Comicbook.com, James McAvoy a déclaré qu'il pourrait éventuellement reprendre le rôle de Charles Xavier :

Tout ce qui m'intéresse ce sont les bonnes histoires. Quand on m'a proposé de jouer Charles la première fois, c'était une bonne histoire. C'était un bon scénario, j'étais très excité. Si on vient me voir avec un super scénario, je suis toujours partant. Je suis satisfait de l'histoire de Charles, en particulier dans les deux premiers films. J'ai pu explorer des choses vraiment cools. Donc si j'en ai terminé avec lui, ça me va. Mais je laisse la porte ouverte. Si on vient me voir avec une bonne histoire, je dirais oui. Mais il faut que ça soit bien.