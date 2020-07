X-Men l'Affrontement Final : Vinnie Jones revient avec tristesse sur son interprétation du Fléau

En 2006, Brett Ratner succède à Bryan Singer pour mettre en scène la conclusion de la trilogie originelle. Il a la lourde tâche de passer derrière la maîtrise de Bryan Singer qui avait réalisé deux excellents films. Mais L'Affrontement final est rapidement devenu l'opus le moins apprécié de la trilogie. Le métrage reçoit des critiques majoritairement négatives et rapporte « seulement » 460 millions de dollars au box-office. Un score décevant pour la 20th Century Fox par rapport aux autres épisodes et par rapport au budget qui s'élevait alors à 210 millions de dollars.

L'un des grands regrets des fans concerne l'incarnation du Fléau dans le film. Ce personnage culte des comics était joué pour l'occasion par Vinnie Jones. Ce dernier, notamment célèbre pour ses apparitions dans les films de Guy Ritchie était très heureux d'incarner cet antagoniste inoubliable de l'univers des X-Men. Mais le rendu à l'écran en a déçu plus d'un, dont Vinnie Jones lui-même.

Lors d'une récente interview avec ComicbookMovie, Vinnie Jones a parlé de son bref passage dans la peau du Fléau lors de X-Men : L'Affrontement Final. En plus de partager une certaine animosité à l'égard de Brett Ratner, l'acteur a révélé qu'il avait initialement signé un contrat de trois films avec la Fox :

Vinnie Jones a également souligné que la représentation du Fléau dans le film est à des années lumières de son écriture initiale. En gros, l'acteur s'est fait avoir sur la marchandise. Il promet que dans le scénario son personnage était beaucoup plus développé :

Ce n'était pas le même Juggernaut que celui pour lequel j'avais signé. Ils ont enlevé une grande partie de son histoire, de son développement et de ses dialogues. J'ai eu deux grosses réunions avec Brett Ratner à ce sujet. Et à chaque fois il me disait « Ouais, ouais, ça arrive, ils sont en train d'écrire des trucs sur ton personnage en ce moment même ». Mais ce n'est jamais arrivé. C'est une énorme déception pour moi. Et ce qui me bouleverse encore plus, c'est que certains fans me blâment pour ça. Je n'avais rien à voir avec ça. Je n'avait pas signé pour ce rôle. Le Juggernaut que vous avez vu n'était pas le Juggernaut pour lequel j'avais signé. Ça m'a bouleversé. J'avais l'impression d'être un peu le bouc émissaire car personne n'est jamais venu me voir pour me demander mon avis. En gros, j'étais l'extra. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai été vidé pour être honnête...