X-Men : Ryan Reynolds s'est incrusté dans la réunion vidéo

Pour un événement caritatif, Hugh Jackman a convié ses partenaires historiques de "X-Men" à une réunion virtuelle. C'était sans compter l'apparition inopinée de Ryan Reynolds, et évidemment cette belle réunion a déraillé...

Ryan Reynolds, l'attachant fouteur de bordel d'Hollywood

Ryan Reynolds et Hugh Jackman, c'est une histoire d'amitié potache qui dure, pour le plus grand plaisir des fans qui se régalent devant leurs chamailleries sur les réseaux sociaux. Impossible pour Hugh de s'exprimer sur Twitter ou Instagram sans se faire troller par son pote Ryan, qui d'ailleurs réserve plus ou moins le même traitement à Tom Holland. Ne jouons pas les naïfs, ces moments de drôlerie sont évidemment contrôlés et validés par les différentes parties. Et plus qu'une simple blague, c'est devenu un petit spectacle récurrent, comme ils l'ont encore prouvé avec une incruste de Ryan Reynolds dans une réunion vidéo du cast de la saga X-Men. Comme à son habitude, il est venu mettre son grain de sable dans un rouage qui semblait parfaitement huilé.

Deadpool boudé par les X-Men

C'est dans le cadre d'un événement de charité que le casting du premier film X-Men, sorti en 2000. On retrouve donc dans cette visio-conférence Ian McKellen, Famke Janssen, Patrick Stewart et Halle Berry, et évidemment Hugh Jackman. Ils s'échangent des amabilités jusqu'à l'arrivée inopinée de Ryan Reynolds, très désireux d'être là au titre de son personnage Deadpool et du film X-Men Origins : Wolverine. Et il ne vient pas seul, car après avoir jeté un froid, ce sont Sophie Turner et James McAvoy qui débarquent à leur tour !

À partir de là, les participants ne cachent pas leur malaise et quittent un à un la réunion, prétextant pour deux d'entre eux une réunion James Bond, pour un autre une réunion Star Trek, ou encore Game of Thrones... C'est une vidéo à revoir plusieurs fois pour voir combien les réactions de chacun et chacune sont drôles, parfaitement dosées pour laisser croire que c'est bien la réalité. Évidemment, avec de tels actrices et acteurs, cette courte vidéo est une séquence humoristique parfaite !