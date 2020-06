X-Men : un détail caché dans un film dévoile un secret sur Mystique

Le scénariste Simon Kinberg, auteur du très bon "X-Men : Days of Future Past", s'est laissé aller à une confidence étonnante sur le personnage le plus mystérieux de la saga - Mystique.

Le personnage de Mystique - Raven pour les intimes - est sans nul doute le plus complexe des X-Men. Très appréciée des fans, cette mutante métamorphe à l'épiderme bleuté et reptilien est devenue l'ennemie de Xavier et ses comparses. Une animosité qui n'existait pas à l'origine et dont on suit l'évolution dans les prequels à la trilogie de Bryan Singer. Elle devient donc la lieutenante de Magneto, espionne sans pitié à l'efficacité létale. Raven est présentée dans les derniers longs-métrages comme la sœur adoptive de Charles, chose qui n'existe pas dans les comics.

C'est d'abord la comédienne Rebecca Romijn qui se glisse dans la peau de Mystique. Dans la récente tétralogie, la mutante est campée enfant par l'adorable Morgan Lily. Son apparence adulte est celle de la talentueuse Jennifer Lawrence, dont le jeu a beaucoup plu aux spectateurs.

Histoire de famille

Ces différentes interprètes accentuent le fait que Mystique relève de l'énigme. On ne connaît rien de son passé, pas même ses parents biologiques. Mais le scénariste de Days of Future Past, Simon Kinberg, a récemment révélé un fort sympathique easter egg à IGN. Ainsi, lors d'une scène dans laquelle la mutante infiltre Traks Industries, elle tombe sur plusieurs dossiers composés de photos d'autopsies de mutants.

Parmi eux, Azazel, introduit dans la deuxième vague de films initiée par Matthew Vaughn en 2011. Dans Le Commencement, le mutant appartient au Club des Damnés. Il prend part à la fameuse bataille sur une plage au large de Cuba, menant à l'explosion de la relation Xavier/Magnéto. Lors du second opus, on comprend donc qu'il est l'une des premières victimes du terrible Bolivar Trask. Le personnage est interprété par Jason Flemyng, vu notamment dans Snatch et Layer Cake.

C'est donc Mystique qui comprend la première la mort d'Azazel et ne peut retenir quelques larmes. Ce qu'elle ignore, c'est que le défunt est en fait son géniteur ! Une information que le scénariste a lâchée avec délectation.

Nous, nous savons que c'est son père, mais elle, elle ne le saura jamais.

Cette révélation peut surprendre, d'autant qu'elle n'est pas du tout exploitée dans le premier volet. Dans les comics, les deux personnages partagent d'ailleurs une histoire d'amour, dont Nightcrawler serait - selon d'innombrables théories de fans de X-Men - le fruit.