xXx : quand la doublure de Vin Diesel perdait la vie sur le tournage

Même si les tournages sont réputés sûrs en matière de sécurité, il arrive parfois des drames pendant des prises risquées. Ce fut le cas en 2002 sur le plateau de "xXx" quand, pendant une cascade, la doublure de Vin Diesel a perdu la vie.

xXx = triple sensation

Sorti en 2002, xXx représente le premier film de la franchise. S’en suivront xXx : The Next Level (2005) de Lee Tamahori et xXx : Reactivated (2017), signé D. J. Caruso.

C’est après avoir connu une reconnaissance mondiale dans Fast And Furious (2001) que Vin Diesel retrouvait le réalisateur Rob Cohen dans xXx. Un rôle de gros dur à sa mesure, le comédien étant également cascadeur. Rappelons par ailleurs que le lancement de la franchise xXx l'a poussé à refuser de jouer dans Daredevil, cédant ainsi sa place à Ben Affleck.

Dans xXx, Vin Diesel se glisse dans la peau de Xander Cage, alias « XXX ». L’homme est un amateur de sport extrême, parfois cascadeur, et surtout antisystème. La NSA a besoin d'une nouvelle sorte d'agent et le recrute de force pour une mission spéciale.

L'agent Gibbons (Samuel L. Jackson) pense que Xander Cage pourra réussir là où des agents « normaux » ont échoué. Xander doit infiltrer Anarchie 99, un groupe terroriste dirigé par un certain Yorgi (Marton Csokas). Xander se rend donc à Prague pour la mission mais insiste pour l'accomplir à sa façon. Après s'être lié à Yorgi, Xander découvre les sombres objectifs de l'organisation, qui détient une terrible arme biochimique datant de la dislocation de l’URSS.

xXx ©Columbia Pictures – Sony Pictures Releasing

Un métier dangereux

xXx mettant en avant les sports extrêmes, plusieurs amateurs de pratiques à haut risque apparaissent dans le film.

Nous retrouvons notamment Tony Hawk (skateboard), Carey Hart (moto-cross), Mike Vallely (skateboard), Mat Hoffman (BMX) ou encore Rick Thorne (BMX). Or il arrive qu’en dépit de leurs capacités, les cascadeurs en viennent à chuter et à sérieusement s’amocher. Pire, la mort peut parfois s’inviter sur un plateau de tournage.

Ce fut le cas en 2002 sur le tournage du premier volet en République Tchèque, où un accident fatal a eu lieu. Harry O’Connor, un Navy Seal à la retraite reconverti dans le cinéma, a effectivement perdu la vie à l’âge de 45 ans. Ce dernier doublait Vin Diesel lors des séquences aériennes.

Après avoir tourné dans Air Force One (1997), En pleine tempête (2000) et Charlie et ses drôles de dames (2000), l’homme a été engagé dans xXx pour doubler une scène de parapente. Il devait descendre la rivière Vltava à Prague et flotter sous le pont Palacky.

Le cascadeur passionné de parachutisme a réussi la scène mais a tenu à faire une ultime prise. Le but était d’avoir plus d’images au montage. Ce dernier n’est cependant pas parvenu à se détacher à temps du parapente et s’est écrasé contre l’un des piliers du pont. Harry O’Connor a été tué sur le coup, laissant derrière lui sa femme et ses deux enfants. Soulignons que sa mort a été filmée et que le choc fatal a été inclus dans le film comme un hommage à son travail… Cette scène a d’ailleurs été très critiquée. Découvrez ci-dessous une vidéo commentée par le réalisateur lui-même :

Un acteur 100% investi

Avant le tournage de xXx, Vin Diesel a suivi trois mois de préparation aux divers sports extrêmes que pratique son personnage : alpinisme, motocross, snowboard ou encore base-jump. L’acteur s’est également entrainé au maniement des armes auprès de Navy Seals, l’ancien corps de métier de sa doublure donc.

Toujours est-il qu’en dépit des réticences du studio, le comédien a effectué de nombreuses cascades lui-même. Lors d'une scène de snowboard, il a à ce propos mal négocié un virage et est lourdement tombé sur le dos. Un incident sans gravité, au grand soulagement de Rob Cohen :

Vin voulait toujours en faire plus que ce que je lui demandais. Il me disait 'Je peux le faire !'. Je répliquais 'certainement, mais tu risques d'exploser en vol. Le film se fera uniquement si tu restes en bonne santé, alors laisse ça aux cascadeurs !'. Il a fait de l'escalade, de la moto, des sauts, du snowboard. Il s'est vraiment impliqué. Rob Cohen sur le tournage de xXx ©Columbia Pictures – Sony Pictures Releasing

Des remontrances qui font froid dans le dos quand on sait que peu de temps après, Harry O’Connor a bel et bien perdu la vie en protégeant celle de Diesel... Pour rappel, xXx 4 est actuellement en préparation.