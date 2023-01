Y a-t-il un flic ? : Liam Neeson confirme le reboot produit par Seth MacFarlane

Liam Neeson devrait prochainement porter le reboot de la trilogie "Y a-t-il un flic ?". Un projet dans lequel il pourrait incarner le fils de Frank Drebin, le personnage culte interprété par Leslie Nielsen.

L'infatigable Liam Neeson reprend du service

Si l'année 2022 était loin d'être sa plus glorieuse sur le plan professionnel, Liam Neeson a poursuivi vaille que vaille son chemin dans des thrillers et des films d'action. Dans Blacklight, le comédien incarnait un homme de main du FBI trahi et traqué par des agents corrompus. Dans Memory, remake de La Mémoire du tueur, il prêtait ses traits à un tueur à gages souffrant de la maladie d'Alzheimer.

Le 15 février 2023, l'acteur succèdera à Humphrey Bogart, Elliott Gould ou encore Robert Mitchum dans la peau du célèbre détective Philip Marlowe, créé par Raymond Chandler. Cette nouvelle adaptation, sobrement intitulée Marlowe, marque ses retrouvailles avec le réalisateur Neil Jordan après Michael Collins.

Philip Marlowe (Liam Neeson) - Marlowe ©Metropolitan FilmExport

Après avoir mené l'enquête dans les coulisses de l'industrie hollywoodienne sous le soleil écrasant de la Californie, Liam Neeson aimerait se consacrer à un projet comique. Un registre dans lequel il s'est notamment illustré sous la direction de Seth MacFarlane pour le western Albert à l'Ouest mais aussi pour Ted 2, où la star fait une apparition hilarante.

Le successeur de Leslie Nielsen ?

Liam Neeson pourrait prochainement interpréter le fils de Frank Drebin, policier pour le moins maladroit incarné par Leslie Nielsen. Ce personnage culte apparaît d'abord dans la série Police Squad, puis dans la trilogie composée de Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?, Y a-t-il un flic pour sauver le président ? et Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ?.

Lors d'un entretien accordé récemment à Collider, l'acteur a fait savoir que le projet est en bonne voie. Seth MacFarlane et son équipe plancheraient sur le scénario. Le cocréateur d'American Dad devrait produire ce reboot de la franchise selon Liam Neeson, qui a également déclaré :

Nous attendons le scénario. (...) J'ai fait appel à Seth MacFarlane, son équipe et lui travaillent sur le scénario. On espère pouvoir le tourner cet été.

Écrit par Dan Gregor et Doug Mand, le projet devrait être réalisé par Akiva Schaffer, auquel on doit Voisins du troisième type, Popstar : Célèbre à tout prix ou encore Tic et Tac : Les Rangers du risque, le film.