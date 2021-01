Y a-t-il un flic ? : Liam Neeson pour remplacer Leslie Nielsen dans le reboot ?

La franchise "Y a-t-il un flic" devrait avoir bientôt droit à un reboot. Et, surprise du chef, c'est Liam Neeson qui pourrait prendre la relève du regretté Leslie Nielsen.

Y a-t-il un flic pour sauver la reine : la couronne de l'humour !

Y a-t-il un pilote dans l'avion ?, sorti il y a plus de 40 ans, marqua les débuts tonitruants d'un trio de scénaristes farfelus connu sous l'acronyme ZAZ. Leur seul but : nous faire rire. Eux, ce sont David Zucker, Jerry Zucker et Jim Abrahams. Le film est un énorme succès qui les pousse à tenter leur chance à la télévision en 1982 avec l'éphémère Police Squad. La série, renforcée à l'écriture par le trop souvent oublié Pat Proft, n'est hélas pas reconduite, forte pourtant de 6 épisodes à l'humour tout aussi décalé que l’atterrissage de leur avion.

L'idée de cette série ne meurt pas pour autant puisqu'elle est ressortie des cartons en 1988 au format long-métrage cette fois-ci. Ainsi est né Y a-t-il un flic pour sauver la reine.

Frank Drebin (Leslie Nielsen) - Y a-t-il un flic pour sauver la reine ©Paramount Pictures

L'incroyable Leslie Nielsen y reprend son rôle du lieutenant Frank Drebin, policier catastrophe qui résout autant d'enquêtes qu'il crée de problèmes. Quitté par sa femme, il part en vacances à Beyrouth. À son retour, il a la surprise d'apprendre que son coéquipier Nordberg (O.J. Simpson) est soupçonné de trafic de drogue. Gravement blessé et dans une chambre d'hôpital, il ne peut pas défendre son honneur.

Drebin décide donc de mener son enquête de son côté. Il croise alors la route du dangereux escroc Vincent Ludwig (Ricardo Montalban). S'il a des soupçons sur la morale de l'homme d'affaire, il n'en a aucun sur celle de son assistante (Priscilla Presley) dont il tombe éperdument amoureux. Dans le même temps, la Reine d’Angleterre vient faire une visite de courtoisie à Los Angeles. Est-ce que tous les événements seraient liés ?

Le film a eu droit à deux suites : Y a-t-il un flic pour sauver le président et Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood. L'idée d'un reboot est dans les cartons de la Paramount depuis un petit moment, sans Leslie Nielsen, décédé en 2010.

"Je vais te chercher, je vais te trouver, et je vais te faire rire !"

Nous en apprenons aujourd'hui un peu plus sur ce nouveau Y a-t-il un flic ? de la bouche d'une personne que l'on a plutôt l'habitude de voir un pistolet à la main. C'est en effet Liam Neeson, en pleine campagne promotionnelle pour Le Vétéran, qui en a donné des nouvelles, comme le relatent nos confrères de Dark Horizons.

La star de Taken révèle qu'il a été approché pour reprendre le premier rôle de ce reboot depuis longtemps dans les tiroirs. Comme il le confie lui-même, accepter ce rôle pourrait :

Mettre un point final à ma carrière, ou l'emmener dans une autre direction. Honnêtement, je n'en sais rien.

Il rajoute que c'est Seth McFarlane, en charge du projet, qui l'a contacté en personne pour lui proposer le rôle.

Clinch (Liam Neeson) - Albert à l'Ouest ©Bluegrass Films

Les deux hommes s’apprécient beaucoup et ont déjà collaboré sur Albert à l'ouest, Ted 2, The Orville et Les Griffin. Selon le metteur en scène, Neeson serait parfait dans le registre comique car c'est un homme hilarant. Une facette de son talent que l'on a pas trop vue ces dernières années tellement l'Irlandais est devenu une figure du film d'action. À 68 ans, il est peut-être encore temps pour Neeson de bifurquer vers la comédie et des rôles plus calmes. Ce reboot de Y a-t-il un flic ? serait en effet un très bon début qui pourrait relancer la franchise pour un nouvelle décennie. Malheureusement, si cela se fait bel et bien, ce sera sans Pat Proft. Contacté par nos soins, le scénariste nous a répondu n'être pas du tout impliqué sur le projet. Dommage.