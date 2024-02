Prévu depuis des années, le reboot avec Liam Neeson de cette comédie culte a enfin une date

Liam Neeson va incarner un policier un peu particulier en reprenant le rôle culte de Leslie Nielsen pour le reboot de "Y a-t-il un flic". Une date de sortie a été annoncée pour ce projet initié il y a plusieurs années.

Y a-t-il un flic pour sauver Liam Neeson ?

Voilà un moment qu'on entend parler d'un projet de reboot de la saga culte Y a-t-il un flic..., initiée en 1988 avec Y a-t-il un flic pour sauver la reine. En 2021, Liam Neeson annonçait qu'il allait reprendre le rôle de policier maladroit incarné à l'époque par Leslie Nielsen. L'acteur, habitué depuis des années aux films d'action, précisait alors avec humour que ce projet pourrait "mettre un point final à (sa) carrière, ou l'emmener dans une autre direction".

Pour rappel, on doit la saga des Y a-t-il un flic... au trio David Zucker, Jerry Zucker et Jim Abrahams, connu sous l'acronyme ZAZ. Ces derniers ont offert certaines des plus grandes comédies parodiques américaines, comme avec Y a-t-il un pilote dans l'avion ? (1980). Leslie Nielsen y tenait d'ailleurs un rôle secondaire, avant de devenir Frank Drebin, le pire officier de la police de Los Angeles, évoqué d'abord dans la série Police Squad (1982).

Y a-t-il un flic pour sauver la reine ©Paramount Pictures

Paramount annonce une date !

Deux ans après l'annonce de Liam Neeson, le comédien avait donné des nouvelles du reboot en affirmant que Seth MacFarlane était à l'écriture du scénario. Ils avaient l'espoir de tourner durant l'été 2023. Or nous voilà en 2024, et aucune image n'est sortie. Pourtant, le projet est bien vivant à en croire Deadline, qui a partagé le planning des prochaines sorties de Paramount. On apprend ainsi que le studio a prévu de sortir le nouveau Y a-t-il un flic le 18 juillet 2025 aux États-Unis. En France, on pourrait s'attendre à le voir arriver le 16 en salles.

La réalisation aurait été confiée à Akiva Schaffer, tandis que Seth MacFarlane resterait à la production via sa compagnie Fuzzy Door. Le tournage ne devrait donc plus tarder. La grande curiosité derrière ce projet est de voir Liam Nesson dans un rôle comique. Cela fera une bouffée d'air frais pour ceux qui le suivent depuis un moment et qui l'ont vu enchaîner les films de vengeance, oubliables pour la plupart.