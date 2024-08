Ce trailer fou annonce un film entre SuperGrave et Terminator

Cette nouvelle comédie horrifique des studios A24, "Y2K", promet avec une bande-annonce déjantée de rassembler la comédie adolescente façon "SuperGrave" et la science-fiction horrifique pour une nuit de Nouvel An mémorable.

Une nouvelle année pas comme les autres

C'est une nouvelle production des studio A24, et elle apparaît prometteuse. Un trailer de la comédie horrifique Y2K, réalisé par le comédien Kyle Mooney, a été dévoilé et ces premières images mettent l'eau à la bouche (bande-annonce en tête d'article). Pour son premier long-métrage en tant que réalisateur, Kyle Mooney semble avoir fait dans la nostalgie. Celle du temps où la comédie adolescente vivait ses plus belles heures, notamment avec le cultissime SuperGrave.

C'est d'ailleurs vers le film réalisé par Greg Mottola que Y2K paraît faire pas mal de clins d'oeil. D'autant plus que Jonah Hill, révélé par SuperGrave, est crédité à la production de Y2K. Son synopsis est le suivant :

Le soir du Nouvel An 1999, deux lycéens décident de s'incruster dans la dernière grande fête avant le nouveau millénaire. À minuit, la nuit devient plus folle qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer.

Avec son duo de jeunes garçons, Eli (Jaeden Martell) et Danny (Julian Dennison) bien décidés à s'amuser et, pour Eli, réussir à séduire son crush Laura (Rachel Zegler), nous voilà donc revenus avec Y2K aux tourments adolescents, forcément drôles et touchants.

De la comédie et du gore

Mais il faut ajouter à cette comédie adolescente une dimension importante, celle d'une science-fiction qui elle nous ramène plutôt à l'ambiance de la saga Terminator, avec des robots-tueurs prenant vie à l'occasion du fameux "bug de l'an 2000". Une crainte mythique apparue au moment du passage au XXIe siècle qui dans la réalité n'a eu aucune conséquence, mais qui au cinéma est un bon motif pour s'amuser et inventer tout genre de péripéties.

Le trailer de Y2K montre ainsi comment de la soirée adolescente joyeuse et festive on va vite passer au jeu de massacre, avec ces adolescents poursuivis par toutes sortes de machines. Quelques plans suggèrent une réelle inventivité dans les morts qui se succèdent, et une large dose d'humour.

Attendu aux États-Unis le 6 décembre 2024, on espère que Y2K fera son chemin jusque dans les salles françaises.