Yakuza : une nouvelle adaptation des jeux va voir le jour

Les adaptations de jeux vidéo continuent de fleurir. Après le succès financier de "Sonic : le film" en début d'année, un autre titre du catalogue SEGA va faire le grand saut vers le grand écran. La populaire série de jeux "Yakuza" sera transposée dans un live-action.

Après Sonic, au tour de Yakuza

Le bilan global des adaptations de jeu au cinéma n'est pas assez fringant pour que l'on se prenne d'un élan d'optimisme à chaque nouvelle tentative. Celle de cette année a été Sonic, portage risqué des aventures du hérisson bleu qui peut se déplacer à la vitesse de l'éclair. Le film est trop loin de pouvoir marquer les esprits mais son succès au box-office (308,2 millions de dollars à travers le monde), dans un contexte marqué par les inquiétudes sanitaires, donne envie à SEGA d'insister avec les titres de son catalogue. Variety annonce qu'une déclinaison cinéma de Yakuza est en cours de préparation.

Yakuza c'est à l'origine un seul jeu développé par Amusement Vision. Paru en 2005, il raconte l'histoire de Kazuma Kiryu, un ancien yakuza qui vient de passer dix ans en prison après avoir porté la responsabilité d'un meurtre dont il n'est pas responsable. Lors de sa remise en liberté, il revient dans sa ville de Kamurocho et va essayer de résoudre le mystère derrière la disparition d'une de ses amies d'enfance. Il va alors retomber dans ce milieu emprunt de violence, avec des clans, des rivalités et des victimes d'un système impitoyable. Plusieurs épisodes vont voir le jour avec toujours le même personnage et c'est également lui qui sera repris pour le scénario de ce film.

Une adaptation à un stade embryonnaire

L'adaptation ne va pas trop s'écarter de la saga vidéoludique et ne devait pas reprendre ce qui a été fait dans les différents spin-offs. En outre, c'est bien entendu un film en prises de vue réelles qui se prépare, et non pas une tentative animée. Si l'ambiance très cinématographique des jeux est retranscrite avec brio, ça peut donner quelque chose de pas trop mal.

À noter qu'une précédente adaptation en long-métrage a déjà vu le jour en 2007, avec le très productif Takashi Miike à la barre. Un projet qui est sorti directement en vidéo par chez nous et qui n'a pas fait le moindre bruit. Cette nouvelle tentative devrait être plus médiatisée mais elle est encore trop peu avancée dans son développement. Les producteurs sont à la recherche de scénaristes pour s'en occuper et pas le moindre réalisateur n'est impliqué.