Yes Day : un trailer réjouissant pour la comédie Netflix avec Jennifer Garner

Netflix a dévoilé la première bande-annonce de "Yes Day", une comédie familiale avec Jennifer Garner à retrouver dès le 12 mars en streaming.

Jennifer Garner : une confiance aveugle

La carrière de Jennifer Garner explosa en 2001 quand elle décrocha le rôle de Sidney Bristow dans Alias. La même année, elle apparaissait dans Pearl Harbor et y rencontrait Ben Affleck qui deviendra son futur mari et avec qui elle aura trois enfants. Le couple donnera aussi naissance à un Marvel déprécié en la personne de Daredevil. L'actrice poussera la dépréciation encore plus loin en faisant cavalière seule sur Elektra.

Là où certains auraient vu leur carrière s'arrêter net après un tel flop, il n'en fut rien pour Jennifer Garner qui a continué à balader son joli sourire dans des comédies romantiques et familiales dans lesquelles elle trouve facilement sa place. Quelques très bons longs-métrages sont à mettre en avant dans sa filmographie, comme Juno, Dallas Buyers Club ou Wakefield. Elle sera bientôt à l'affiche de Yes Day, dont on découvre aujourd'hui une première bande-annonce.

Yes Day : un jour pas possible

À l’orée de ses 50 ans, Jennifer Garner est maintenant très à l'aise dans les rôles de mamans. Dans Yes Day, elle incarne Allison Torres. Elle et son mari Carlos (Edgar Ramírez) sont les heureux parents de trois enfants. Heureux, c'est peut-être vite dit car ils en ont un peu marre de dire tout le temps "non". Leur fille Katie (Jenna Ortega) leur parle alors d'une nouvelle tendance qui s'appelle le "Yes Day".

Yes Day ©Netflix

Il s'agit d'une journée durant laquelle les parents ne peuvent pas dire non à tout ce que leur progéniture leur propose. Mais seuls les parents cool font ce genre de chose, et leur ainée pointe le fait qu'Allison et Carlos se sont pas cool. Piqués dans leur orgueil et se rappelant les âmes intrépides qu'ils furent avant l'arrivée de la marmaille, le couple décide d'accepter le pari. Avec ce que ça promet en terme de liberté et d'événements incontrôlables à venir.

Yes Day est réalisé par Miguel Arteta et sera disponible en streaming sur Netflix dès le 12 mars.