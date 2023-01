You People : que vaut cette comédie avec Eddie Murphy et Jonah Hill ?

Jonah Hill entretient des rapports pour le moins tendus avec Eddie Murphy dans "You People". Une comédie sur les différences culturelles qui n'est hélas pas à la hauteur du talent de ses interprètes.

You People : touche pas à ma fille

Premier long-métrage réalisé par Kenya Barris, créateur des séries Black-ish et #BlackAF, You People débute sur la rencontre entre Amira (Lauren London) et Ezra (Jonah Hill). Après un premier échange maladroit, ils apprennent à se connaître et tombent rapidement amoureux.

Arrive ensuite une épreuve majeure : la présentation aux familles respectives. Les ennuis commencent lorsque Shelley (Julia Louis-Dreyfus), la mère d'Ezra, empile les clichés sur les Afro-Américains auprès d'Amira. De son côté, Ezra subit le rejet d'Akbar (Eddie Murphy), qui ne cesse de le provoquer. À cela s'ajoutent les dîners tendus où les parents des deux tourtereaux ont bien du mal à se comprendre.

You People ©Netflix

Nia Long, David Duchovny, Travis Bennett et Sam Jay complètent la distribution de ce long-métrage coécrit par Kenya Barris et Jonah Hill. Un film qui, malgré son envie de dresser un état des lieux sur l'impact des différences culturelles et sur le racisme ordinaire, se contente d'un schéma extrêmement classique et inoffensif.

Une comédie prometteuse mais paresseuse

You People se veut donc comme une relecture moderne de Devine qui vient dîner, qui avait déjà eu droit à un remake avec Black/White. Le postulat du long-métrage est intéressant et offre même quelques scènes très drôles, à commencer par les confrontations entre les parents, où leurs enfants font tout ce qu'ils peuvent pour empêcher un malaise supplémentaire.

Mais en dehors de ces rares conversations délicieusement gênantes sur le judaïsme, l'islam et le racisme, You People donne surtout l'impression que toute l'équipe était en pilote automatique pendant l'écriture et le tournage. La plume de Jonah Hill a déjà été nettement plus aiguisée, impertinente et subversive, que ce soit sur 21 Jump Street ou Sausage Party. Kenya Barris a quant à lui récemment prouvé qu'il est capable de développer des histoires d'amour touchantes, puisqu'il a coécrit le film d'animation Entergalactic. Ici, la romance entre Amira et Ezra ne fonctionne pas, étant donné que l'alchimie entre leurs interprètes semble inexistante.

You People ©Netflix

La plus grosse déception vient d'Eddie Murphy, qui a décidé de ne pas jouer dans le long-métrage. L'acteur, pourtant brillant dans le récent Dolemite Is My Name, traîne sa carcasse fatiguée pendant deux heures. La star affiche constamment un air blasé, même lorsqu'il est censé être de bonne humeur.

S'éloignant poliment des blagues politiquement incorrectes et se contentant d'enchaîner mécaniquement ses séquences à l'aide de sa bande originale remplie de classiques et de transitions hasardeuses dignes d'une vieille sitcom, You People n'est malheureusement pas la rencontre espérée entre deux monstres de la comédie. Un film qui ne fera pas avancer le débat, préférant enfoncer des portes ouvertes avant de se terminer sur une conclusion sirupeuse.

You People est à découvrir sur Netflix dès le 27 janvier 2023.