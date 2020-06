You Should Have Left : un inquiétant trailer pour le film d'horreur avec Kevin Bacon

Le grand scénariste David Koepp est aussi parfois réalisateur. Son nouvel essai derrière la caméra produit par Jason Blum, "You Should Have Left", arrivera aux USA très prochainement directement en VOD. Découvrez la bande-annonce avec un Kevin Bacon qui sombre dans la folie.

La VOD est devenu un mode de distribution privilégié lors de la pandémie. You Should Have Left, nouvelle production étiquetée Blumhouse, sera disponible dès le 19 juin sur le territoire nord-américain par ce biais. Une solution qui a permis, pendant le confinement et la fermeture des salles, à plusieurs films de se signaler auprès du public sans attendre que la situation sanitaire ne soit réglée. Ici, le contexte était un brin différent car aucune sortie sur grand écran n'était prévue d'après Deadline.

Le célèbre scénariste David Koepp (Jurassic Park, La Guerre des Mondes, Mission : Impossible) repasse derrière la caméra pour adapter le bouquin à succès de Daniel Kehlmann. Il dirige Kevin Bacon dans le rôle principal, des années après qu'ils se sont côtoyés pour Hypnose. Dans ce thriller psychologique, Bacon est un écrivain qui part en vacances dans une maison reculée avec sa femme (campée par Amanda Seyfried) et sa fille afin de s'éloigner des tracas de la vie en ville. La demeure, très belle en apparence, va faire sombrer le père de famille dans la folie quand il va se rendre compte que le lieu pourrait détenir une sorte de force maléfique. À mesure qu'il pense perdre la tête, les événements étranges vont continuer d'avoir lieu. Il va remettre en question son couple et sa perception de la réalité. Jusqu'à quel point ?

You Should Have Left va nous perdre dans son labyrinthe

La bande-annonce vend une sorte de cauchemar éveillé, où la maison se transforme en une prison qui ne veut pas laisser repartir ses occupants. David Koepp joue avec l'architecture de son décor, les ombres, la modification de l'espace tel qu'il est défini au départ. Son unique lieu semble peu à peu se déformer, révéler des recoins inconnus et se modifier à mesure que le personnage principal perd la notion de réalité. Une série B prometteuse, avec un beau duo principal et ce qui ressemble à une efficace gestion de la mise en scène ainsi que de l'espace. You Should Have Left s'inscrit un peu dans la lignée du récent Vivarium, où un couple se retrouvait condamné à errer dans un quartier pavillonnaire.

Malgré la sortie imminente aux USA, rien n'est encore indiqué par Universal pour la France.