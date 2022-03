You Won't Be Alone : Noomi Rapace en sorcière dans un trailer terrifiant

Noomi Rapace sera une sorcière parmi d'autres à la découverte des humains dans "You Won't Be Alone", film d'épouvante mystérieux qui se dévoile avec une bande-annonce aussi belle qu'inquiétante.

Noomi Rapace est toujours là

Noomi Rapace enchaîne depuis quelques temps les films vraiment intéressants dans le cinéma de genre. Celle qui fut révélée avec Millenium, était dernièrement à l'affiche du drame fantastique Lamb. D'ici peu, on la retrouvera sur Netflix avec Black Crab (18 mars), un thriller tendu dans un monde post-apocalyptique. Et aujourd'hui on s'intéresse à You Won't Be Alone, un film de sorcières qui n'est pas sans rappeler The Witch de Robert Eggers.

Noomi Rapace - You Won't Be Alone ©Focus Features

Dans You Won't Be Alone, tout commencera dans un village isolé au XIXe siècle lorsqu'une enfant est kidnappée. Cette dernière est alors transformée en sorcière par un esprit. Elle va par la suite vivre aux côtés des humains pour tenter de les comprendre. Et après avoir tué accidentellement un paysan, elle prendra son apparence pour poursuivre son voyage.

Un film de sorcières bien mystérieux

Comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une d'article), Noomi Rapace ne devrait pas être la première incarnation de cette sorcière. La vidéo reste assez cryptique mais de ce qu'on peut comprendre, la créature naviguera d'un corps à un autre (a priori ceux de Sara Klimoska, Anamaria Marinca, Alice Englert ou encore Félix Maritaud). L'ambiance est en tout cas particulièrement intrigante. A la fois très angoissant avec des images fortes. Mais le tout est mis en scène dans un style très malickien (Une vie cachée, The Tree of Life) et on ne peut pas nier la beauté des plans.

Après être passé par le festival de Sundance, You Won't Be Alone sortira aux Etats-Unis le 1er avril. En France, aucune date n'est annoncée même si Universal devrait s'occuper de la distribution du film dans le monde. On espère évidemment pouvoir le découvrir sur grand écran tant la bande-annonce promet une expérience terrifiante et émotionnelle.