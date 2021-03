Z Dead End : il pleut des zombies dans cette bande-annonce totalement WTF

C’est la bande-annonce totalement « What the fuck » de la semaine. Découvrez les premières images de « Z Dead End » qui raconte comment une horde de zombies tombe du ciel. Attention, ça pique les yeux.

Quand les zombies tombent du ciel

Nous pensions avoir tout vu. Surtout en matière de films de zombies. Un genre dérivé sous toutes les formes et toutes les coutures. Entre les grands classiques de George Romero, les blockbusters façon Je suis une légende, les films d’auteurs français à la manière de La Nuit a dévoré le monde ou encore les séries Z comme Corona Zombies, difficile d’innover. Pourtant, le cinéaste Robert Resto réserve à son public une nouvelle trouvaille. Dans la lignée de Sharknado et ses tornades remplies de requin, le réalisateur imagine un film où des zombies tombent du ciel. Oui vous avez bien lu. Des zombies envahissent la Terre en chutant de nulle part. Intitulé Z Dead End, le film est porté par Dave Sheridan, Robert LaSardo ou encore Roger Corman.

Z Dead End ©Restro Film Entertainment

Ecrit et réalisé par Robert Resto, ce dernier est également le producteur de ce petit bijou à travers sa boîte Restro Film Entertainment. Un réalisateur inconnu au bataillon à qui l’on doit notamment la saga The Brain Hunter. Quelqu’un connaît ? Personne ? Nous non plus. Z Dead End raconte comment un shérif doit se battre pour sa vie alors qu’une petite ville du Colorado est envahie par des morts-vivants qui tombent du ciel. Personne ne sait pourquoi et comment ces cadavres sont arrivés, mais cela crée évidemment un énorme bouleversement dans le quotidien des protagonistes.

Une bande-annonce totalement WTF

Comme le promet la bande-annonce, Z Dead End sera visiblement une série Z totalement fauchée et stupide. Les effets spéciaux sont ignobles, les incrustations semblent sortir d’une production YouTube de 2010, et le scénario tient sur un post-it. Mais apparemment, ceci n’est qu’une bande-annonce promotionnelle puisque Z Dead End n’a pas encore été tourné. Le tournage devrait débuter plus tard dans l’année au Texas. Robert Resto a d’ailleurs lancé un appel à financement.

Une campagne de dons IndieGoGo pour l’aider à produire sa petite pépite. Les philanthropes (ou les hurluberlus) qui accepteront de donner leur aide pourront obtenir des avantages intéressants. Par exemple, Robert Resto promet que votre nom pourra apparaître au générique, ou que vous pourrez même faire un figurant dans son long-métrage. Vous avez toujours rêvé de faire un zombie ? Signez pour Z Dead End ! En attendant, accrochez-vous à votre fauteuil, gardez les yeux bien ouverts et découvrez la bande-annonce assez unique du film.