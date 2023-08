Zachary Levi : l'acteur du film Shazam! dézingue Hollywood

Aujourd’hui âgé de 42 ans, Zachary Levi a commencé sa carrière d’acteur au début des années 2000 via de courtes apparitions dans des séries TV comme Less Then Perfect, Big Shot ou encore Division d’élite. Mais c’est en 2007 qu’il commence réellement à se faire connaître lorsqu’il décroche le rôle principal de la série comique Chuck. Un rôle qui lui ouvre peu à peu les portes de Hollywood. On le retrouve ensuite, en vrac, dans Alvin et les Chipmunks 2 (2009), Raiponce (2010), Thor : Le Monde des Ténèbres (2013), et surtout Shazam ! (2019). Un rôle qu’il a repris cette année dans Shazam ! : La Rage des Dieux.

Récemment, lors d’une interview avec Entertainment Weekly, Zachary Levi a donné son point de vue sur le système hollywoodien moderne. C’était lors d’une apparition au Chicago Fan Expo. Il a également exprimé son soutien aux grévistes WGA et SAG-AFTRA :

Personnellement, j'ai l'impression que la majorité des contenus qui sortent d'Hollywood sont de la foutaise. Ils s'en fichent pas mal de le rendre vraiment génial pour vous les gars. Ils ne le font pas. Combien de fois avez-vous regardé une bande-annonce et vous êtes-vous dit : « Oh mon dieu, ça a l'air tellement cool ! ». Ensuite, vous allez au cinéma et vous vous dites : « C’est tout ce que j’obtiens ? ».