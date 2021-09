Zachary Levi revient sur sa participation "décevante" au MCU

Le comédien Zachary Levi est revenu sur son incarnation de Fandral dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Il a révélé que cette expérience a été assez décevante pour lui, et qu'il aurait aimé davantage apparaître.

Zachary Levi : le nouveau visage de Fandral

Avant d'incarner Shazam dans le DC Extended Universe (DCEU), le comédien Zachary Levi a fait un détour par le MCU. La star de la série Chuck a en effet prêté ses traits au personnage de Fandral, l'un des associés les plus fidèles de Thor. Dans les comics, Fandral est créé en 1965 Stan Lee et Jack Kirby. Il fait partie, avec Hogun et Volstagg, du trio d'aventuriers asgardiens qui prête régulièrement main forte à Thor au cours de ses aventures. Élément comique, Fandral est toujours bienveillant, optimiste et beau parleur. Charmeur invétéré, il est également un épéiste redoutable.

Les Trois Guerriers ©Marvel Comics

Dans le MCU, Fandral apparaît dès le premier opus de la saga Thor. À l'époque, il est incarné par Josh Dallas. Puis, dans Thor : Le Monde des ténèbres et Thor : Ragnarok, c'est Zachary Levi qui prend la suite et devient le nouveau visage de Fandral. Une expérience qu'il considère d'ailleurs comme assez décevante.

Une expérience décevante

Lors d'une apparition au Dragon Con 2021, Zachary Levi est revenu sur sa participation au MCU. Le comédien s'est toujours battu pour être engagé dans un film de super-héros. Donc quand Marvel Studios lui a confirmé qu'il incarnerait Frandal c'était « un rêve devenu réalité » pour lui. Mais très rapidement, l'excitation a laissé place à la désillusion.

Lorsqu'il a signé son contrat, Marvel Studios lui a promis que les trois guerriers (Fandral, Hogun et Volstagg) allaient jouer un rôle plus important dans la suite de Thor. Mais finalement, ça n'a pas vraiment été le cas :

Pour être honnête, j'avais vu le premier, et je n'avais pas vraiment l'impression que Les Trois Guerriers étaient très bien utilisés. Alors, je me suis dit: "Hé, allez-vous réellement utiliser ces gens ?". Et ils ont dit : "Oh oui, nous allons beaucoup utiliser Les Trois Guerriers dans Thor : Le Monde des ténèbres. Beaucoup. Ouais, tu vas être occupé." Alors j'ai accepté.

Fandral (Zachary Levi) - Thor : Ragnarok ©Marvel Studios

Malheureusement pour Zachary Levi, Thor : Le Monde des ténèbres a été mal reçu. Le film d'Alan Taylor a déçu les fans et s'est attiré les foudres des critiques professionnelles. Quant à Fandral, et ses deux compagnons, ils ont encore une nouvelle fois été sous employés.

Je n'avais pas grand-chose à faire. Et encore moins dans le troisième. Ils ne m'avaient pas dit que j'allais mourir dans le troisième mais je m'en doutais. Même les quelques mots qu'ils m'ont donné allaient être emportés... Et même si je ne mourais pas, ils allaient probablement me faire disparaître de toute façon.

En effet, sa dernière apparition aura été de courte durée puisque Taika Waititi a décidé d'assassiner ces trois personnages dans Thor : Ragnarok des mains d'Hela. Un bout de course décevant pour le comédien :

Je suis mort dans l'univers Marvel, puis j'ai ressurgi dans l'univers DC. Je ne peux même pas vous dire à quel point c'est incroyablement cool et à quel point je suis reconnaissant pour ceci.

Il est assez regrettable pour Zachary Levi que les choses se soient terminées ainsi. Mais depuis, Zachary Levi a pris sa revanche puisqu'il est le visage de Shazam dans le DCEU. Un personnage central et emblématique qui va prochainement revenir dans Shazam : Fury of the Gods, attendu le 31 mai 2023, dont le tournage vient de se terminer :